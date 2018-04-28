Разгром от лидера 

Фото с официального канала ФК «Торпедо» (Владимир) в соцсети Youtube
В очередном матче чемпионата России владимирское «Торпедо» принимало лидера зоны «Запад» второго дивизиона — столичную команду «Чертаново», которая оторвалась от преследователей и вот-вот завоюет единственную «путевку» в Футбольную национальную лигу.
Мат прошел на главной арене стадиона «Торпедо» и собрал солидную зрительскую аудиторию. Начало игры осталось за гостями и уже на 13-ой минуте нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели отличным ударом головой отправил мяч под перекладину торпедовских ворот — 0:1.
Стоит отдать должное «черно-белым», которые после пропущенного гола не раскисли, а захватили преимущество и пытались отыграться. В одном из моментов лучший бомбардир «Торпедо» Алексей Баев вышел один на один, но пробил мимо ворот. В следующем эпизоде Баева завалили в штрафной площади, но арбитр встречи пенальти не назначил.
Второй тайм начался, как под «копирку» первого, в самом начале (на 48-ой минуте) гости вновь огрызнулись и организовали опасную контратаку. Грубую позиционную ошибку совершил капитан нашей команды Иван Каратыгин, из-под которого в свободную зону выскочил форвард гостей Дмитрий Цыпченко, легко переигравший вратаря Филиппа Харина — 0:2.
И все же торпедовцам удалось вернуть интригу в матче. На 65-ой минуте за вторую желтую карточку был удален с поля автор второго гола Цыпченко.
Оставшись вдесятером, гости прижались к своим воротам и вскоре поплатились за это. На 75-ой минуте игры после отличной передачи Алексей Баев выскочил один на один и эффектно перекинул мяч через вратаря «Чертаново», забив свой десятый гол в нынешнем сезоне.
Трибуны погнали владимирскую команду вперед, но лидер быстро охладил пыл нашего клуба. Лучший игрок зоны «Запад» Антон Зиньковский, которому специалисты прочат большое будущее, дважды продемонстрировал индивидуальное мастерство. Сначала Зиньковский метров с 35-ти ударом со штрафного отправил мяч в самую «девятку» торпедовских ворот.
А за пять минут до финального свистка все тот же Зиньковский убежал от нашего ветерана Ивана Каратыгина, как от стоячего, вышел один на один и легко переиграл голкипера Филиппа Харина, доведя дело до разгрома.
Итог матча: крупное поражение «Торпедо» сор счетом 1:4. После этой игры «черно-белые» опустились еще на одну строчку вниз и теперь занимают 8-е место в турнирной таблице.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Торпедо» Александр Акимов посетовал на короткую скамейку запасных владимирского клуба. Защитник Александр Недогода накануне игры сломал ногу, а еще два игрока обороны — Сергей Шалин и Сергей Дрягин «затемпературили» и не смогли выйти на поле. К тому же следующую игру против соседа по турнирной таблице — команды «Псков-747» — из-за дисквалификации пропустит лучший нападающий «Торпедо» Алексей Баев.
«Для нас каждая игра теперь, как последняя», — печально сказал на пресс-конференции наставник «Торпедо» Александр Акимов. Подробно посмотреть комментарий тренера можно в видеосюжете.