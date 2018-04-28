Разгром от лидера

Фото с официального канала ФК «Торпедо» (Владимир) в соцсети Youtube

В очередном матче чемпионата России владимирское «Торпедо» принимало лидера зоны «Запад» второго дивизиона — столичную команду «Чертаново», которая оторвалась от преследователей и вот-вот завоюет единственную «путевку» в Футбольную национальную лигу.

Мат прошел на главной арене стадиона «Торпедо» и собрал солидную зрительскую аудиторию. Начало игры осталось за гостями и уже на 13-ой минуте нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели отличным ударом головой отправил мяч под перекладину торпедовских ворот — 0:1.

Стоит отдать должное «черно-белым», которые после пропущенного гола не раскисли, а захватили преимущество и пытались отыграться. В одном из моментов лучший бомбардир «Торпедо» Алексей Баев вышел один на один, но пробил мимо ворот. В следующем эпизоде Баева завалили в штрафной площади, но арбитр встречи пенальти не назначил.

Второй тайм начался, как под «копирку» первого, в самом начале (на 48-ой минуте) гости вновь огрызнулись и организовали опасную контратаку. Грубую позиционную ошибку совершил капитан нашей команды Иван Каратыгин , из-под которого в свободную зону выскочил форвард гостей Дмитрий Цыпченко, легко переигравший вратаря Филиппа Харина — 0:2.

И все же торпедовцам удалось вернуть интригу в матче. На 65-ой минуте за вторую желтую карточку был удален с поля автор второго гола Цыпченко.

Оставшись вдесятером, гости прижались к своим воротам и вскоре поплатились за это. На 75-ой минуте игры после отличной передачи Алексей Баев выскочил один на один и эффектно перекинул мяч через вратаря «Чертаново», забив свой десятый гол в нынешнем сезоне.

Трибуны погнали владимирскую команду вперед, но лидер быстро охладил пыл нашего клуба. Лучший игрок зоны «Запад» Антон Зиньковский , которому специалисты прочат большое будущее, дважды продемонстрировал индивидуальное мастерство. Сначала Зиньковский метров с 35-ти ударом со штрафного отправил мяч в самую «девятку» торпедовских ворот.

А за пять минут до финального свистка все тот же Зиньковский убежал от нашего ветерана Ивана Каратыгина, как от стоячего, вышел один на один и легко переиграл голкипера Филиппа Харина, доведя дело до разгрома.

Итог матча: крупное поражение «Торпедо» сор счетом 1:4. После этой игры «черно-белые» опустились еще на одну строчку вниз и теперь занимают 8-е место в турнирной таблице.

«Для нас каждая игра теперь, как последняя», — печально сказал на пресс-конференции наставник «Торпедо» Александр Акимов. Подробно посмотреть комментарий тренера можно в видеосюжете.