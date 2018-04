Почему же Никиту Кучерова снова прокатили с призами? Обидно! (видео)

1. «ВИННИПЕГ» — ЧЕМПИОН

Очень мощное впечатление производит «Виннипег», который вполне может стать финалистом Кубка Стэнли от Западной конференции. В первом матче «Джетс» на классе уработали мощный «Нэшвилл» — лучшую команду регулярного чемпионата. Соотношение бросков — 48-19 в пользу «Предаторз» — просто чума.

Но все решила бесподобная игра голкипера «Виннипега» Коннора Хеллебака, который сделал 47 сэйвов (97,9%). И защита «Джетс» была на космической высоте, сотворив 26 блоков против семи у «Нэшвилла». Трудно что-то сделать с командой, которая так самоотверженно играет в обороне.

BRANDON TANEV OPENS THE SCORING UP FOR WINNIPEG!#WPGWhiteout 1 — 0 #StandWithUs pic.twitter.com/foOzX8KCNx — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 28 апреля 2018 г.

В первом периоде «Предаторз» имели невероятное преимущество по броскам (20-4). Но этот Хеллебак тащил все подряд. А на 15-й минуте «Нэшвилл» потерял шайбу в нейтральной зоне. И тут же «Джетс» улетели в атаку. На добивании расторопно сыграл Брэндон Танев

PAUL STASTNY BURIES THE REBOUND IN TIGHT, DOUBLES THE LEAD!#WPGWhiteout 2 — 0 #StandWithUs pic.twitter.com/CO4KvOfz3M — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 28 апреля 2018 г.

Второй период — аналогично. «Виннипег» снова успешно отбивался — и контратаковал. Николай Элерс очень легко ворвался в зону хозяев по левому флангу, а на пятачке со второго добивания ее вогнал Пол Штясны . А потом Блэйк Уилер протащил шайбу из своей зоны и оставил ее Марку Шайфли , которому удался превосходный кистевой бросок.

MARCK SCHEIFELE! SCHEIFELE WIRES THE WRISTER HOME, 3-0!#WPGWhiteout 3 — 0 #StandWithUs pic.twitter.com/afAeqN3IQQ — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 28 апреля 2018 г.

Форвард «Нэшвилла» Кевин Фиала прервал серию Хеллебака, которая с учетом прошлой серии с «Миннесотой» длилась уже 162 минуты и 50 секунд.

WONDERFUL PASSING LEADS TO THE PREDATORS FIRST GOAL! KEVIN FIALA FINISHES THE BEAUTY!#WPGWhiteout 3 — 1 #StandWithUs pic.twitter.com/WBLXipEsOy — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 28 апреля 2018 г.

Но «Предаторз» так и не смогли развить успех, даже сняли голкипера Юсе Сароса за две с половиной минуты до конца третьего периода. И получили еще один гол, уже в пустые ворота. Да, основной вратарь Пекка Ринне уже сидел в запасе, в этом плей-офф он не очень надежен.

На какой финал можно поставить, если прикинуть пары на сегодняшний день?

«Питтсбург» — «Виннипег» будет в самый раз. Хотя если это будет «Питтсбург» — «Вегас», удивляться не стоит.

2. КУЧЕРОВА ОПЯТЬ ПРОКАТИЛИ

Вчера я сообщал, кого номинировали на «Тед Линдсей Эворд». Это приз самому ценному игроку, которого выбирают сами хоккеисты.

То есть хоккеисты выбрали троих, которые выиграли в сумме три матча в плей-офф в этом сезоне. И уже его завершили, где-то сейчас играют в гольф. Да, титул MVPдается за регулярку. Но команда Кучерова уже во втором раунде, а сам Никита набрал 10 (5+5) очков в пяти матчах.

Однако безобразие продолжилось, потому что на «Харт Трофи» — тоже титул MVP, но его уже выбирают журналисты — снова не выдвинули Кучерова. В тройку попали Тэйлор Холл («Нью-Джерси»), Анже Копитар («Лос-Анджелес»), Нэйтан Маккиннон («Колорадо»). У этих парней — тоже три кубковых победы в этом плей-офф на троих. Говорит о многом.

И заметьте, в тройку номинантов не попали три лучших бомбардира регулярки — тут нет Коннора Макдэвида (заслуженно, «Эдмонтон» провалился), нет Клода Жиру (кошмар, он должен быть вместо Копитара). И нет Кучерова, которому вообще стоило бы отдать «Харт Трофи».

Ну ладно, Никита, не думай об этом. Если в июне ты завоюешь Кубок Стэнли и возьмешь «Конн Смайт Трофи», о других наградах никто уже не вспомнит.

3. КАНАДА ЕДЕТ В ДАНИЮ

Я аж вздрогнул, когда увидел, что ДиПьетро летит на чемпионат мира. «Ого, — думаю, — первый номер драфта еще пылит?»

А оказалось, это 19-летний Майкл ДиПьетро — что интересно, тоже вратарь — из «Виндзора», юниорская лига Онтарио. Права на него принадлежат «Ванкуверу», а в прошлом сезоне он выстрелил на своем уровне, взяв Мемориальный кубок. Видимо, растет новая звезда. Лишь бы не был таким неуравновешенным и слишком эмоциональным, как Рик ДиПьетро из «Айлендерс».

Также канадцы взяли 34-летнего вратаря Кертиса Макеллини («Торонто»), и у них есть Дарси Кумпер из «Аризоны». То есть с голкиперами проблема.

Зато в атаке есть Дюбуа, Эберле, Брейден Шенн, Бэйли, Барзал, Шварц, Хорват, Райан О’Райлли, Макдэвид. Защита, кстати, тоже не очень впечатляет. Молодая, не слишком надежная. В общем, эта Канада будет играть с большим тоталом — пять-шесть шайб за матч увидите легко. И с такой ломовой атакой, показывая бразильский хоккей, эта канадская сборная может стать чемпионом.

ТАБЛО ДНЯ Нэшвилл — Виннипег — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Фиала — Танев, Штясны, Шайфли, Шайфли

Н: Емелин (0+0; -1, 0, 0, 12.32)

Счет в серии: 0-1 В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.