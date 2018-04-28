«Равнодушных не будет!» Дмитрий Сватковский — о футболе и новом городе

Стадион «Нижний Новгород» гудел, как сосредоточенный улей. Знаменитый высокотехнологичный газон под струями воды, казалось, на глазах менял цвет на сочно-зелёный. Всюду, не обращая внимания ни на кого вкруг, ходили люди в касках, наводя красоту и чистоту. В этой рабочей обстановке, где у каждого — своя задача, на вопросы «АиФ-НН» ответил заместитель губернатора Нижегородской области (и, не забывайте, олимпийский чемпион Сиднея-2000!) Дмитрий Сватковский

«Мы уже всё успели»

Ольга Морозова , NN.AIF.RU: — Дмитрий Валерьевич, мы общаемся на «Стадионе Нижний Новгород». Где вы проводите в эти дни больше времени — на стадионе или в Кремле?

Дмитрий Сватковский: — Вы правы, сейчас меня проще застать на стадионе и других объектах, которые готовятся в Нижнем Новгороде к чемпионату мира, чем в рабочем кабинете. Тайминг достаточно жёсткий — до турнира остаётся меньше 50 дней, и, конечно, сейчас самая жаркая пора. К празднику футбола мы готовились несколько лет, и теперь финишная прямая.

Каждый раз, находясь на арене, убеждаюсь, что у нас построен один из самых красивых стадионов в стране! На мой взгляд, он даже лучше, чем можно было себе представить. 127,5 тысяч квадратных метров, более 50 метров в высоту, 45 тысяч мест — и все это на слиянии двух великих рек. Водная гладь, собор Александра Невского и бело-голубой стадион. Кстати, когда на арену пришёл посол Аргентины, его поразили цвета — как будто к себе на родину попал…

— Город превратился в большую стройку. Мы всё успеем?

— Можно сказать, что мы уже всё успели! Если говорить про стадион, осталось к чемпионату привезти сюда новые интересные технологические системы для телевещания при показе матчей и так далее. Сейчас таких новинок много. Картинка из Нижнего Новгорода будет особенной. Сейчас мы с вами сидим на стадионе при пустых трибунах (интервью записано накануне тестового матча 29 апреля — Ред.), а завтра чашу заполнят люди, и будет совсем другое ощущение. Здесь будет около 25 тысяч болельщиков, 6 мая — 35 тысяч, а потом и 45 тысяч.

Игра — как песня!

— В Нижний приедут тысячи болельщиков со всего мира, а что вы советуете в дни чемпионата нижегородцам — уехать на дачу или пойти в фанзону?

— Я всегда за то, чтобы окунуться в атмосферу праздника. Город совершенно по-новому будет выглядеть, будет много событий. Надо быть в Нижнем! Мы должны общаться с представителями других стран, раз нам выпала такая уникальная возможность. Я, например, был примерно в 60 странах мира, но никогда — в Коста-Рике. И к нам приедут тысячи костариканцев на ключевой матч со сборной Швейцарии. Мне очень интересно с ними познакомиться.

И нам есть что показать — город преображается! Уйдут заборы, откроются новые виды. Да, я оптимист, оптимистам жить сложнее. Уверен, что чемпионат в Нижнем Новгороде и его наследие докажут всем, что мы не зря столько готовились к этому событию.

— За кого сами будете болеть на чемпионате, когда сборная России его покинет?

— Как оптимист говорю, что Россия покинет мундиаль последней, в финальном матче (улыбается). Есть много интересных сборных, за которыми я уже несколько десятилетий слежу. Это сборная Германии, сборная Испании и, конечно, Бразилия. Бразилия — это нечто, она всегда преподносит сюрпризы. Игра как песня! Даже у себя на домашнем чемпионате умудрились проиграть Германии…

Очень переживал, что на чемпионат не попала Италия, расстроился из-за Буффона — мы с ним ровесники… Хотел, чтобы он у нас сыграл. Но спорт есть спорт — появился шанс у сборной Швеции, в Россию может приехать Ибрагимович. У каждой сборной свои секреты, интриги. К этому надо относиться как спорту, а не как к какой-то драме. Уверен, что равнодушных к футболу не будет!