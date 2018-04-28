Убийство выдающегося игрока в русский хоккей Леонида Палладия

На семейном празднике хоккеист сборной СССР пристыдил дебоширов, а в ответ получил два удара ножом. Один — по глазам, второй — в живот.

Греческое имя Палладий означает «защитник», так что у выдающегося хоккеиста, пятикратного чемпиона мира Леонида Палладия на роду было написано — играть в обороне. Он по своей популярности всегда уступал именитым нападающим, которые своими голами заслуживали всенародную славу, но его незаметный на первый взгляд труд был основной игры московского «Динамо» и сборной СССР. И это стало особенно очевидно, после того как Леонида в 1979-м в ресторане убили два наркомана. Просто за то, что он попросил вести себя культурнее.

Столп обороны «Динамо»

Леонид Палладий, когда был ещё юношей и выступал за архангельское «Динамо» мечтал играть в «Динамо» московском — базовом клубе сборной СССР, законодателе мод в отечественном хоккее с мячом. Однако спортсмену пришлось изрядно потрудиться, чтобы обратить на себя внимание тренерского штаба лучшего клуба страны. Архангельскому «Воднику», за который с 1964 года выступал Палладий, было не под силу включиться в борьбу за медали Высшей лиги, но игру смелого, быстрого и результативного бортового полузащитника нельзя было не отметить.

В 1968-м главный тренер сборной СССР и столичного «Динамо» Василий Дмитриевич Трофимов лично позвонил Палладию и дал ему понять, что в перспективе хотел бы видеть его в своих командах. Молодой хоккеист стал работать с удвоенной энергией, занёс следующий сезон себе в актив и в итоге заслужил конкретное предложение — перейти в столичное «Динамо».

«Водник» отпускать молодого и талантливого игрока не хотел, Палладию даже грозила немедленная отправка в армию, но он сумел буквально сбежать в Москву. В «Динамо» ему помогли урегулировать все вопросы, и он мог полностью посвятить себя хоккею. Причём сделать это в новой роли: Трофимов перевёл полузащитника в оборону. Эксперимент был рискованным, но полностью оправдался. В течение нескольких лет Палладий стал столпом обороны бело-голубых, а впоследствии и сборной Советского Союза. Золото чемпионатов страны и чемпионатов мира он брал по пять раз, при этом внутреннее первенство выиграть подчас было труднее.

Палладий не боялся мяча, летящего на морозе под 200 километров в час, и смело ложился под него, чтобы загородить путь в ворота. Вратарь Александр Теняков в шутку вспоминал, что когда Леонид в раздевалке после игры снимал форму, по синякам и гематомам на его теле можно было посчитать количество стандартов у ворот «Динамо». Ведь при розыгрыше подавляющего большинства из них именно Палладий самоотверженно вставал на пути мяча.

Мерзавцы с ножами

В трагический день 28 апреля 1979 года Леонид праздновал день рождения своей младшей сестры Людмилы в ресторане «Варшава». Как часто бывает в подобных ситуациях: ничего не предвещало беды. Буквально перед отъездом в ресторан Леонид получил небывалый заряд отцовской радости — увидел первые шаги своей дочери, а потому на празднике был в отличном настроении.

Конфликт с двумя мужчинами за соседним столом возник неожиданно. Они приставали к девушкам, ругались матом. Палладий попросил хулиганов вести себя культурнее. Слово за слово, но они полезли на гостей Палладия с кулаками и даже бутылкой шампанского в руках. Хулиганов мгновенно скрутили и приготовились передать милиции, но они вроде бы признали вину и сумели разжалобить всех, рассказав, что только вышли из тюрьмы и в милицию им никак нельзя. Добрые люди им поверили и даже выпили за примирение. Эти двое тут же покинули ресторан.

Никто и предположить не мог, что эти мерзавцы вернутся с ножами…

Как показало следствие, они были в состоянии наркотического опьянения, но всё рассчитали: вернулись в «Варшаву», когда почти все гости уже разошлись, а оставшиеся пили на посошок перед выходом. Один подбежал к Палладию, который едва успел встать, и полоснул его ножом по глазам. Спортсмен инстинктивно закрыл лицо руками и получил смертельный удар в живот от второго подонка. «Ирочка, меня пырнули ножом», — только и успел сказать Леонид, умирая на руках собственной жены. Скорая не ехала долго, но торопиться уже было некуда.

Высшая мера

Убийц нашли уже на следующий день. «Динамо» настояло на проведении показательного суда, и мерзавцы лёгким испугом не отделались. Тот, кто нанёс смертельный удар, был приговорён к высшей мере наказания, и она была приведена в исполнение. Другой получил 11 лет строгого режима, но ещё долго отправлял письма с угрозами семье Палладия. Сестра обратилась в МВД с просьбой разобраться, и письма прекратились. О судьбе этого преступника ничего не известно.

Но, несмотря на суровые наказания, Леонида Палладия уже нельзя было вернуть ни в семью, ни в «Динамо», ни в сборную. Без самоотверженного защитника бело-голубые на целых шесть лет выпали из медальной тройки чемпионатов СССР, а сборная Советского Союза ослабила хватку и после 11 побед на чемпионатах мира, в 1981 и 1983-м потерпела первые в истории поражения.

Подготовлено с использованием материалов «Советского спорта».