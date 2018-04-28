В Балашихе состоялся финал конкурса красоты

Во дворце культуры «Балашиха» прошел финал конкурса красоты «Мисс Балашиха‐2018». Наград и призов удостоились все 6 финалисток, а главный приз ‐ корона ручной работы — досталась победительнице.

В этом году участие в конкурсе приняли шесть девушек — разные по профессии и увлечениям, но единые в своей юности и очаровании.

Каждая из них обладает необыкновенными женскими качествами. Это выражается и в красоте, и в грации, и в непосредственно поведенческих моментах

Андрей Никитин , начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Балашихи.

Подготовка к конкурсу началась еще в начале года. Несколько месяцев с девушками работали хореографы. Подобное состязание первое в карьере Анастасии Бондаренко . Несколько недель бессонных ночей — для зрителей девушка подготовила необычный номер:

фитнес-тренировку

с воспитанниками детской танцевальной школы.

Я считаю, что все прошло отлично. Немножечко визитная карточка меня подвела, нужно было больше над ней думать

— Анастасия Бондаренко.

Каждая из конкурсанток ради получения титула «Мисс Балашиха» старалась продемонстрировать весь свой творческий потенциал. По окончании финального дефиле собравшиеся, наконец, узнали имя победительницы.

Мы вышли вдвоем, меня немножко потряхивало. Конечно, волнение присутствовало. Я была безумно рада, что со всеми девчонками не было такого: «Ах вот она, вот она». Мы за кулисами перед каждым номером обнимались больше, чем я обнималась за всю жизнь

Балашиха-2018

Коварство и готовность на все ради победы оказались лишь стереотипами. Даже после награждения за кулисами царит атмосфера дружбы и взаимной поддержки.

Каждая из шести девушек была признана лучшей в отдельных номинациях. Кроме того, все финалистки получили бесценный опыт и рекомендации специалистов.