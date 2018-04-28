Ещё
В Балашихе состоялся финал конкурса красоты
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Балашихе состоялся финал конкурса красоты 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Во дворце культуры «Балашиха» прошел финал конкурса красоты «Мисс Балашиха‐2018». Наград и призов удостоились все 6 финалисток, а главный приз ‐ корона ручной работы — досталась победительнице.
В этом году участие в конкурсе приняли шесть девушек — разные по профессии и увлечениям, но единые в своей юности и очаровании.
Каждая из них обладает необыкновенными женскими качествами. Это выражается и в красоте, и в грации, и в непосредственно поведенческих моментах
Андрей Никитин, начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Балашихи.
Подготовка к конкурсу началась еще в начале года. Несколько месяцев с девушками работали хореографы. Подобное состязание первое в карьере Анастасии Бондаренко. Несколько недель бессонных ночей — для зрителей девушка подготовила необычный номер:
фитнес-тренировку
с воспитанниками детской танцевальной школы.
Я считаю, что все прошло отлично. Немножечко визитная карточка меня подвела, нужно было больше над ней думать
— Анастасия Бондаренко.
Каждая из конкурсанток ради получения титула «Мисс Балашиха» старалась продемонстрировать весь свой творческий потенциал. По окончании финального дефиле собравшиеся, наконец, узнали имя победительницы.
Мы вышли вдвоем, меня немножко потряхивало. Конечно, волнение присутствовало. Я была безумно рада, что со всеми девчонками не было такого: «Ах вот она, вот она». Мы за кулисами перед каждым номером обнимались больше, чем я обнималась за всю жизнь
Юлия Костенко, победительница конкурса «Мисс
Балашиха-2018
Коварство и готовность на все ради победы оказались лишь стереотипами. Даже после награждения за кулисами царит атмосфера дружбы и взаимной поддержки.
Каждая из шести девушек была признана лучшей в отдельных номинациях. Кроме того, все финалистки получили бесценный опыт и рекомендации специалистов.
360tv.ru: последние новости
В Кострове прошел финал конкурса «Юные таланты Московии» Растворявшего людей в кислоте рэпера выдали песни Главный тренер «Спартака» опроверг слухи о драке футболистов после игры с «Тосно»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведы разгромили россиян80
ФБР допросило Емельяненко9
На Кубани задержана победительница ОИ-8032
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение