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Минэнерго РФ наградило сотрудников «Мособлэнерго» медалями
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Минэнерго РФ наградило сотрудников «Мособлэнерго» медалями 

РИАМО 25 минут назад
Фото: РИАМО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак вручил сотрудникам АО «Мособлэнерго» медали «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на объектах топливно-энергетического комплекса», говорится в сообщении пресс-службы «Мособлэнерго».
«Награждение состоялось в рамках Всероссийского совещания «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2017 — 2018 годов». Александр Новак лично вручил министерские награды сотрудникам АО «Мособлэнерго», — говорится в сообщении.
Медали из рук министра получили: первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Мособлэнерго» Сергей Царьков; мастер участка по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго» Дмитрий Богачев; электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда участка технического обслуживания и ремонта воздушных линий электропередачи Каширского производственного отделения электрических сетей Воскресенского филиала АО «Мособлэнерго» Олег Ефимычев; электромонтер по экслуатации распределительных сетей 5 разряда участка по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи Пушкинского производственного отделения Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго» Александр Потемкин.
Выступая на совещании, министр энергетики рассказал о новой модели оценки готовности компаний к отопительному сезону, которая показала, что лишь немногие были полностью подготовлены к прохождению осенне-зимнего периода.
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