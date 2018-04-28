Минэнерго РФ наградило сотрудников «Мособлэнерго» медалями

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак вручил сотрудникам АО «Мособлэнерго» медали «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на объектах топливно-энергетического комплекса», говорится в сообщении пресс-службы «Мособлэнерго».

«Награждение состоялось в рамках Всероссийского совещания «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2017 — 2018 годов». Александр Новак лично вручил министерские награды сотрудникам АО «Мособлэнерго», — говорится в сообщении.

Медали из рук министра получили: первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Мособлэнерго» Сергей Царьков ; мастер участка по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго» Дмитрий Богачев ; электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда участка технического обслуживания и ремонта воздушных линий электропередачи Каширского производственного отделения электрических сетей Воскресенского филиала АО «Мособлэнерго» Олег Ефимычев; электромонтер по экслуатации распределительных сетей 5 разряда участка по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи Пушкинского производственного отделения Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго» Александр Потемкин

Выступая на совещании, министр энергетики рассказал о новой модели оценки готовности компаний к отопительному сезону, которая показала, что лишь немногие были полностью подготовлены к прохождению осенне-зимнего периода.