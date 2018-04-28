Троих подмосковных баскетболистов вызвали в сборную России

В состав сборной России по баскетболу попали три спортсмена из академии в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Департамент национальных сборных Российской федерации баскетбола (РФБ) объявил список 13 кандидатов в мужскую национальную команду 3 на 3. В состав сборной вызваны трое игроков Баскетбольной Академии Химки — Даниил Абрамовский, Александр Зуев Максим Ткаченко », — говорится в сообщении.

Первый этап подготовки к Кубку мира, который пройдет с 8 по 12 июня на Филиппинах, начнется 2 мая. В течение недели российская сборная будет тренироваться в Новогорске. После сбора команда отправится на турниры, которые пройдут в Риге 10-11 и 13 мая.

Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков , приглашение в состав национальной команды — большая честь.

«Нам приятно, что трое подмосковных баскетболистов получили вызов в сборную и смогут показать свои силы на международном уровне. Мы поздравляем парней, доказавших своей игрой, что они достойны представлять Россию. Желаем им успехов», — сказал Терюшков.