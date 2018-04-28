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Троих подмосковных баскетболистов вызвали в сборную России
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Троих подмосковных баскетболистов вызвали в сборную России 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
В состав сборной России по баскетболу попали три спортсмена из академии в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Департамент национальных сборных Российской федерации баскетбола (РФБ) объявил список 13 кандидатов в мужскую национальную команду 3 на 3. В состав сборной вызваны трое игроков Баскетбольной Академии Химки — Даниил Абрамовский, Александр Зуев и Максим Ткаченко», — говорится в сообщении.
Первый этап подготовки к Кубку мира, который пройдет с 8 по 12 июня на Филиппинах, начнется 2 мая. В течение недели российская сборная будет тренироваться в Новогорске. После сбора команда отправится на турниры, которые пройдут в Риге 10-11 и 13 мая.
Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, приглашение в состав национальной команды — большая честь.
«Нам приятно, что трое подмосковных баскетболистов получили вызов в сборную и смогут показать свои силы на международном уровне. Мы поздравляем парней, доказавших своей игрой, что они достойны представлять Россию. Желаем им успехов», — сказал Терюшков.
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