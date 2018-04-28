Получить пропуск на время проведения ЧМ по футболу 2018 можно будет до 15 июля

В пятницу, 27 апреля, в префектуре СЗАО состоялось совещание по подведению итогов недели. Его провел префект округа Алексей Пашков . В ходе совещания заместитель префекта Вячеслав Муляев рассказал об организации доступа жителей и юридических лиц в транспортную зону на время проведения Чемпионата мира по футболу.

— На время проведения Чемпионата мира по футболу в СЗАО планируется закрытие двух остановок общественного транспорта на южном дублере Волоколамского шоссе. («Станция метро «Тушинская» и «Клуб им. Чкалова»), — рассказал Вячеслав Муляев.

По словам заместителя префекта, мероприятия по приему заявлений и выдаче пропусков планируется завершить 30 мая.

— Пункт выдачи пропусков в доме 1 на Волоколамском проезде будет работать до 9 июня, а с 11 июня до 15 июля получить пропуск можно будет в управе района Покровское-Стрешнево по адресу: ул. Свободы, дом 16, — добавил он.

К слову, оформление пропусков осуществляется через единую информационную систему.

А проверить их подлинность можно специальными устройствами по QR коду.

— В настоящее времяоформлено и готово к выдаче 70 пропусков для владельцев резидентских разрешений, попадающих в предварительную транспортную зону, добавил Вячеслав Муляев.

Добавим, с 14 июня по 15 июля на стадионе «Открытие Арена» пройдут пять матчей Чемпионата мира по футболу-2018.