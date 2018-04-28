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Получить пропуск на время проведения ЧМ по футболу 2018 можно будет до 15 июля
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Получить пропуск на время проведения ЧМ по футболу 2018 можно будет до 15 июля 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В пятницу, 27 апреля, в префектуре СЗАО состоялось совещание по подведению итогов недели. Его провел префект округа Алексей Пашков. В ходе совещания заместитель префекта Вячеслав Муляев рассказал об организации доступа жителей и юридических лиц в транспортную зону на время проведения Чемпионата мира по футболу.
— На время проведения Чемпионата мира по футболу в СЗАО планируется закрытие двух остановок общественного транспорта на южном дублере Волоколамского шоссе. («Станция метро «Тушинская» и «Клуб им. Чкалова»), — рассказал Вячеслав Муляев.
По словам заместителя префекта, мероприятия по приему заявлений и выдаче пропусков планируется завершить 30 мая.
— Пункт выдачи пропусков в доме 1 на Волоколамском проезде будет работать до 9 июня, а с 11 июня до 15 июля получить пропуск можно будет в управе района Покровское-Стрешнево по адресу: ул. Свободы, дом 16, — добавил он.
К слову, оформление пропусков осуществляется через единую информационную систему.
А проверить их подлинность можно специальными устройствами по QR коду.
— В настоящее времяоформлено и готово к выдаче 70 пропусков для владельцев резидентских разрешений, попадающих в предварительную транспортную зону, добавил Вячеслав Муляев.
Добавим, с 14 июня по 15 июля на стадионе «Открытие Арена» пройдут пять матчей Чемпионата мира по футболу-2018.
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