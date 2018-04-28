«Луч-Энергия» на своём поле сыграл вничью с «Кубанью»

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» на своём поле принимал «Кубань». Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:2.

«Луч-Энергия» (36 очков) поднялся на 15-е место в турнирной таблице ФНЛ и покинул зону вылета, «Кубань» (47) находится на девятой строчке.