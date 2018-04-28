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«Луч-Энергия» на своём поле сыграл вничью с «Кубанью»
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«Луч-Энергия» на своём поле сыграл вничью с «Кубанью» 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» на своём поле принимал «Кубань». Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев дублем отметился нападающий Андрей Мязин. За гостей голы забили полузащитник Владимир Лобкарёв и форвард Владимир Обухов. На 53-й минуте матча у «Луча» был шанс вырваться вперёд, но защитник Деян Больевич не смог реализовать пенальти.
«Луч-Энергия» (36 очков) поднялся на 15-е место в турнирной таблице ФНЛ и покинул зону вылета, «Кубань» (47) находится на девятой строчке.
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