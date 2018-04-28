В Подмосковье открыли горячую линию о неправомерных действиях сотрудников спортучреждений 

Министерство физической культуры и спорта Московской области открывает телефон доверия для спортсменов и сотрудников спортивных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, злоупотребление служебным положением — недопустимое нарушение. Подобные случаи необходимо пресекать на корню.
«Именно для этого министерство физической культуры и спорта Московской области запускает горячую линию для обращения спортсменов и сотрудников спортивных учреждений. Той ситуации, в которую попала биатлонистка Анна Моисеева, нет места в спорте. Наша задача — не допустить повторения подобных событий», — сказал Терюшков.
Позвонив на номер 8 (498) 602-13-45, можно сообщить обо всех случаях злоупотребления служебным положением.
После признания 17-летней биатлонистки Анны Моисеевой в том, что она подверглась сексуальным домогательствам со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина в спортивной школе «Истина» проводится проверка.