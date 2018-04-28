В Подмосковье открыли горячую линию о неправомерных действиях сотрудников спортучреждений

Министерство физической культуры и спорта Московской области открывает телефон доверия для спортсменов и сотрудников спортивных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков , злоупотребление служебным положением — недопустимое нарушение. Подобные случаи необходимо пресекать на корню.

«Именно для этого министерство физической культуры и спорта Московской области запускает горячую линию для обращения спортсменов и сотрудников спортивных учреждений. Той ситуации, в которую попала биатлонистка Анна Моисеева , нет места в спорте. Наша задача — не допустить повторения подобных событий», — сказал Терюшков.

Позвонив на номер 8 (498) 602-13-45, можно сообщить обо всех случаях злоупотребления служебным положением.