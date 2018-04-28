Футболисты «Динамо» поучаствовали в детском празднике в московской школе

Футболисты московского «Динамо» приняли участие в празднике в дошкольном отделе школы №1794. В мероприятии приняли участие Илья Гоманюк Илья Калачев , Роман Пухов и Станислав Крохин.

Как сообщает пресс-служба «Динамо», футболисты стали участниками спортивных состязаний, а также раздали множество автографов и сфотографировались со всеми желающими. Вместе с детьми игроки столичной команды стали свидетелями выступления профессионального фристайлера Глеба Карпова. ФК «Динамо» также подарил заведению пару футбольных ворот и набор мячей.

«Всё было очень круто! Рады подарить незабываемые эмоции детям. Видно было, в какой восторг привёл ребят приезд профессиональных футболистов. Нам же всё очень понравилось, классные эстафеты. Спортивная часть была организована на высшем уровне, и мне как спортсмену было интересно принять в ней участие.

Когда я сам был в детском саду, у нас подобных праздников не проводилось. Футболом увлёкся с первого класса школы, хотя уже в садике гонял мяч с другими ребятами. Правда, тогда даже и не мог представить себе, что однажды стану профессиональным футболистом», — приводит слова полузащитника «Динамо» Ильи Гоманюка пресс-служба московского клуба.