Футболисты из Мещанского района проведут благотворительный матч

Благотворительный товарищеский матч пройдет между командами Детского футбольного клуба «Триумф» и школы-интерната имени Преподобного Сергия Радонежского . Об этом проинформировали 27 апреля.

— Игра пройдет в Сергиевом Посаде, на поле наших соперников, — рассказал Сергей Петухов , тренер ДФК «Триумф». — О дате мы договоримся позднее, скорее всего, это будет во второй половине мая. После матча мы вручим ребятам из школы-интерната подарки.

Он добавил, что формат игры еще уточняется: это будет либо большой футбол 10+1, либо матч формата 7+1.

Отметим, что дети из Сергиева Посада, возможно, присоединятся к летнему футбольному лагерю, который проводит ДФК «Триумф».