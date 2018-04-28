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Футболисты из Мещанского района проведут благотворительный матч
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Футболисты из Мещанского района проведут благотворительный матч 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Благотворительный товарищеский матч пройдет между командами Детского футбольного клуба «Триумф» и школы-интерната имени Преподобного Сергия Радонежского. Об этом проинформировали 27 апреля.
— Игра пройдет в Сергиевом Посаде, на поле наших соперников, — рассказал Сергей Петухов, тренер ДФК «Триумф». — О дате мы договоримся позднее, скорее всего, это будет во второй половине мая. После матча мы вручим ребятам из школы-интерната подарки.
Он добавил, что формат игры еще уточняется: это будет либо большой футбол 10+1, либо матч формата 7+1.
Отметим, что дети из Сергиева Посада, возможно, присоединятся к летнему футбольному лагерю, который проводит ДФК «Триумф».
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