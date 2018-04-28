Стая белых лебедей заманила на Ямал весну

Ноябрьская телекомпания «МИГ ТВ» разместила завораживающее видео. На нем видно, как на озере парогазовой станции плывет, а после взлетает стая белых лебедей.

Как прокомментировал корреспонденту ИА «Север-Пресс» заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН в городе Лабытнанги Александр Соколов , на видео запечатлен малый или, как его еще называют, тундряной лебедь. По его словам, их появление на Ямале в это время года вполне естественно. Именно в этот период белые птицы возвращаются на родину.

«Это значит, что они благополучно справились с трудным дальним путешествием, и в наш регион пришла весна», — пояснил он.