Ещё
Стая белых лебедей заманила на Ямал весну
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стая белых лебедей заманила на Ямал весну 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ноябрьская телекомпания «МИГ ТВ» разместила завораживающее видео. На нем видно, как на озере парогазовой станции плывет, а после взлетает стая белых лебедей.
Как прокомментировал корреспонденту ИА «Север-Пресс» заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН в городе Лабытнанги Александр Соколов, на видео запечатлен малый или, как его еще называют, тундряной лебедь. По его словам, их появление на Ямале в это время года вполне естественно. Именно в этот период белые птицы возвращаются на родину.
«Это значит, что они благополучно справились с трудным дальним путешествием, и в наш регион пришла весна», — пояснил он.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Ноябрьске побывал отец Алины Кабаевой. Он обещал помощь производителям халяль-продукции Общественники Тарко-Сале сняли «одноруких бандитов» посреди города. Просят разобраться ФСБ задержала двадцать последователей ИГИЛ в Новом Уренгое
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка45
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
Англия в истерике. Символ страны решили продать53
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение