В России введут усиленные меры безопасности

С 25 мая в России будут усилены меры безопасности в связи с чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Об этом говорится в указе президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года». Новые меры безопасности будут введены на территориях, где пройдут официальные матчи ЧМ: Волгоградская, Свердловская, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Самарская области и Мордовия, а также Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Например, российским болельщикам необходимо встать на учет в течение трех дней со дня прибытия в город, где пройдет игра, иностранцам — в течение одного дня. Для этого необходимо обратиться в территориальные органы МВД . Исключение составляет временное нахождение в больницах, гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, туристских базах, — сообщает « Российская газета ».

Также любителям футбола стоит отказаться от аренды автобуса для поездки на матчи. В городах, в которых будет проводиться ЧМ-2018, будет запрещен въезд туристическим автобусам, за исключением тех, которые будут обслуживать чемпионат. Усиленные меры безопасности будут действовать до 25 июля.