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«Ростелеком» подвёл итоги регионального этапа конкурса
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«Ростелеком» подвёл итоги регионального этапа конкурса 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Конкурс на лучший материал об инновационных технологиях и услугах и об их применении в разных сферах жизни учреждён «Ростелекомом» в 2012 году и проводится ежегодно. В 2017-2018 гг. конкурс проходит в партнерстве с компанией Nokia, которая учредила специальную номинацию для материалов на тему «Интернет вещей».
Основная идея конкурса — содействие объективному и качественному освещению деятельности отрасли телекоммуникаций и привлечение внимания к инновационным решениям. К участию приглашались представители региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представители российской блогосферы и социальных медиа. Работы на конкурс можно было подать с ноября 2017 по март 2018 года. Победители определялись в четырёх номинациях: «Интернет-СМИ (в том числе новостные агентства)», «Радио и телевидение», «Печатная пресса (газеты, журналы)» и «Социальные медиа (блогеры)».
Прошли модерацию и были допущены к оценке жюри 253 работы от представителей СМИ и блогеров Центрального федерального округа. Победители, занявшие первые места в своих номинациях, примут участие во втором, федеральном этапе конкурса, итоги которого будут подведены 6 июня 2018 года в Москве. Главным призом для них станет поездка в Финляндию в штаб-квартиру Nokia.
Большинство работ традиционно поступило от представителей печатной прессы, где и развернулась жесткая конкуренция между авторами 114-ти материалов. От представителей онлайн-СМИ было подано 73 работы, 43 — от тружеников эфира и 23 — от представителей сообщества блогеров. Самыми активными участниками стали представители медиа-сообщества Белгородской, Тульской и Ивановской областей. Для всех участников предусмотрена возможность скачать «Сертификат участника» в личном кабинете на сайте конкурса.
Победителями регионального этапа конкурса в ЦФО стали:
В номинации «Печатная пресса»:
1 место: Марина Смолеева (Тамбов);
2 место: Александра Петрухина (Калуга);
3 место: поделили Елена Гридчина (Тамбов), Ксения Кабанова (Иваново), Марина Киселева (Владимир) и Ольга Такмазьян (Воронеж);
В номинации «Интернет-СМИ»:
1 место: Дмитрий Соколов-Сыромятников (Рязань);
2 место: Наталья Боровкова (Воронеж);
3 место: Наталия Новикова (Тула).
В номинации «Радио и телевидение»:
1 место: София Гафарова (Тула);
2 место: Татьяна Данилова (Владимир);
3 место: Юлия Олейникова (Белгород).
В номинации «Социальные медиа»:
1 место: Станислав Дитятев (Воронеж);
2 место: поделили Михаил Шор (Иваново) и Василий Никитинский (Владимир);
3 место: также поделено между Михаилом Летуевым (Вышний Волочек, Тверская область) и Валерием Гикавым (Старый Оскол, Белгородская область).
Все победители получат ценные призы и дипломы от макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком». Подробная информация о конкурсе — на сайте www.smi.rt.ru.
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