Дмитрий Логинов — лучший спортсмен марта

Подведены итоги конкурса «Лучший спортсмен марта». В течение апреля за номинантов голосовали посетители портала www.kraysport.ru и эксперты спортивной отрасли. Победу в краевом конкурсе одержал сноубордист Дмитрий Логинов

За звание «Лучший спортсмен месяца» боролись спортсмены Красноярского края, наиболее успешно выступившие на международных и российских соревнованиях в марте: Алексей Бугаев (горнолыжный спорт), Алмаз Миргазов (хоккей с мячом) и Дмитрий Логинов (сноуборд).

В голосовании на звание лучшего спортсмена Красноярья в марте на спортивном портале kraysport.ru первое место занял Дмитрий Логинов, ставший вторым в итоговом зачете Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе в сезоне 2017/2018 и выигравший чемпионат России по сноуборду — в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе. Логинов набрал 56.5% голосов. На втором месте победитель и серебряный призер Паралимпийских игр по горнолыжному спорту Алексей Бугаев — 23.2%. Третье место занял серебряный призер и лучший снайпер чемпионата России по хоккею с мячом в составе ХК «Енисей» Алмаз Миргазов, за которого проголосовали 20.3%. Таким образом, Дмитрий Логинов, набравший наибольшее количество голосов, получил 10 баллов, Алексей Бугаев — 7 баллов, Алмаз Миргазов — 5 баллов.

В роли экспертов в этом месяце выступили: главный редактор портала «Крайспорт» Николай Щекин, журналистка телеканала «Енисей» Анна Московских, чемпион Европы по плаванию Андрей Арбузов , хоккеистка «Бирюсы» Екатерина Добродеева, чемпионка мира по скалолазанию Анна Цыганова . 11 баллов эксперты отдали Дмитрию Логинову, 13 баллов — Алексею Бугаеву, 6 баллов — Алмазу Миргазову.

По сумме голосов экспертов и болельщиков победителем стал Дмитрий Логинов, набравший 21 балл. Второе место в конкурсе занял Алексей Бугаев (20 баллов). Замкнул тройку призеров Алмаз Миргазов (11 баллов).