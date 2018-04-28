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Дмитрий Логинов — лучший спортсмен марта
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Дмитрий Логинов — лучший спортсмен марта 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Подведены итоги конкурса «Лучший спортсмен марта». В течение апреля за номинантов голосовали посетители портала www.kraysport.ru и эксперты спортивной отрасли. Победу в краевом конкурсе одержал сноубордист Дмитрий Логинов.
За звание «Лучший спортсмен месяца» боролись спортсмены Красноярского края, наиболее успешно выступившие на международных и российских соревнованиях в марте: Алексей Бугаев (горнолыжный спорт), Алмаз Миргазов (хоккей с мячом) и Дмитрий Логинов (сноуборд).
В голосовании на звание лучшего спортсмена Красноярья в марте на спортивном портале kraysport.ru первое место занял Дмитрий Логинов, ставший вторым в итоговом зачете Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе в сезоне 2017/2018 и выигравший чемпионат России по сноуборду — в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе. Логинов набрал 56.5% голосов. На втором месте победитель и серебряный призер Паралимпийских игр по горнолыжному спорту Алексей Бугаев — 23.2%. Третье место занял серебряный призер и лучший снайпер чемпионата России по хоккею с мячом в составе ХК «Енисей» Алмаз Миргазов, за которого проголосовали 20.3%. Таким образом, Дмитрий Логинов, набравший наибольшее количество голосов, получил 10 баллов, Алексей Бугаев — 7 баллов, Алмаз Миргазов — 5 баллов.
В роли экспертов в этом месяце выступили: главный редактор портала «Крайспорт» Николай Щекин, журналистка телеканала «Енисей» Анна Московских, чемпион Европы по плаванию Андрей Арбузов, хоккеистка «Бирюсы» Екатерина Добродеева, чемпионка мира по скалолазанию Анна Цыганова. 11 баллов эксперты отдали Дмитрию Логинову, 13 баллов — Алексею Бугаеву, 6 баллов — Алмазу Миргазову.
По сумме голосов экспертов и болельщиков победителем стал Дмитрий Логинов, набравший 21 балл. Второе место в конкурсе занял Алексей Бугаев (20 баллов). Замкнул тройку призеров Алмаз Миргазов (11 баллов).
Итак, победителями краевого конкурса в 2018 году стали: январь — Александр Денисьев и Владислав Антонов (санный спорт), февраль — Сергей Ломанов (хоккей с мячом) и Никита Трегубов (скелетон), март — Дмитрий Логинов (сноуборд).
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