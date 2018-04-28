«Ливерпуль», ведущий борьбу за второе место в чемпионате Англии, принимает «Сток Сити» в матче 36-го тура.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ливерпуль
Сток Сити
Кариус Лорис • Гомес Джо • Ван Дейк Виргил • Клаван Рагнар • Александер-Арнольд Трент • Вейналдум Джорджиньо • Хендерсон Джордан • Морено Альберто • Салах Мохамед • Ингс Дэнни • Фирмино Роберто
Запасные: Милнер Джеймс • Клайн Натаниэль • Ловрен Деян • Миньоле Симон • Робертсон Эндрю • Соланке Доминик • Вудбёрн Бенджамин
Батлэнд Джек • Зума Курт • Шоукросс Райан • Инди Мартинс • Питерс Эрик • Бауэр Мориц • Аллен Джо • Н'Диайе Папа • Шакири Джердан • Крауч Питер • Диуф Маме Бирам
Запасные: Айрлэнд Стивен • Флетчер Даррен • Адам Чарли • Кэмерон Джефф • Хаугор Якоб • Собхи Рамадан
28 апреля. Стадион «Энфилд».
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