«Ливерпуль» — «Сток Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

«Ливерпуль», ведущий борьбу за второе место в чемпионате Англии, принимает «Сток Сити» в матче 36-го тура.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Ливерпуль

Сток Сити

28 апреля. Стадион «Энфилд».

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