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Тренер клуба ≪Триумф≫ сыграл со звездами футбола
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Тренер клуба ≪Триумф≫ сыграл со звездами футбола 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Сергей Петухов, тренер клуба ≪Триумф≫, сыграл 26 апреля в товарищеском матче со звездами российского футбола: Романом Павлюченко, Андреем Карякой и Дмитрием Булыкиным.
Встреча была организована профессиональным бойцом и большим поклонником футбола Николаем Савиловым.
— Атмосфера была дружеской: мы поиграли, пообщались, а после все вместе отправились в баню, — сказал Сергей Петухов, — Николай Савилов регулярно проводит такие мероприятия. Это единственная площадка в Москве, где можно пообщаться со звездами футбола и даже сыграть с ними.
Отметим, что подобные матчи, на которых городские игроки встречаются со знаменитостями, проходят уже 15 лет.
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