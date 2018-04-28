Тренер клуба ≪Триумф≫ сыграл со звездами футбола

Встреча была организована профессиональным бойцом и большим поклонником футбола Николаем Савиловым

— Атмосфера была дружеской: мы поиграли, пообщались, а после все вместе отправились в баню, — сказал Сергей Петухов, — Николай Савилов регулярно проводит такие мероприятия. Это единственная площадка в Москве, где можно пообщаться со звездами футбола и даже сыграть с ними.

Отметим, что подобные матчи, на которых городские игроки встречаются со знаменитостями, проходят уже 15 лет.