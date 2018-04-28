6 татами, 44 региона, 834 участника: в Омске стартовало первенство России по каратэ

За поединками юных спортсменов, которые поспорят за право представлять свою страну на Кубке мира, наблюдает вице-президент Федерации каратэ России Виктор Хан.

Сегодня, 28 апреля, на «Омском велотреке» открылись масштабные соревнования по каратэ. Поединки единоборцев из 44-х регионов России продлятся два дня. На награды всероссийских состязаний, а также первенства России по каратэ претендуют участники 10-11 и 12-13 лет, в общей сложности — 834 спортсмена! Самые массовые делегации представляют Новосибирскую, Кемеровскую, Тюменскую, Челябинскую и Самарскую области, Москву, Алтайский край, Башкортостан, Татарстан и другие территории.

Напомним, в нашей стране, еще во времена Советского Союза, каратэ прошло тернистый путь от полного запрета до официального признания. На международной арене успехи этого вида спорта также неоспоримы: серьезные усилия по продвижению привели к тому, что на Олимпиаде 2020 года в Токио каратисты впервые станут полноправными участниками Игр!

Первенство России по каратэ Омская область принимает уже в четвертый раз, что говорит о признании наших спортивных и организационных заслуг Федерацией каратэ России. На открытии состязаний вице-губернатор Владимир Компанейщиков поблагодарил ФКР за доверие и отметил, что для региона большая честь помогать становлению лучших каратистов страны. В свою очередь вице-президент ФКР Виктор Хан отметил благодарственными письмами Федерации главу Минспорта Омской области Дмитрия Крикорьянца, председателя «Омского союза каратэ» Александра Окунева и гендиректора компании-спонсора турнира.

Церемонию открытия первенства России украсило живое исполнение гимна с интересным авторским прочтением вокалистки и шоу русских богатырей Юрия Колмакова и Александра Манцерова. Участники турниров по силовому экстриму играючи гнули железные прутья, сворачивали сковородки, рвали колоды карт и 600-страничные справочники.

— В Омске отличная организация и серьезное отношение к каратэ, — заметил вице-президент ФКР Виктор Хан. — Чем хороши ребята этого возраста? Вы видите выступления уровня чемпионов и призеров международных турниров. Наши дети — одни из лучших в мире. Взрослым приходится сложнее. Поэтому одна из главных задач — без потерь доводить детей до взрослого уровня. Когда-то в СССР залы были полны желающих заниматься каратэ. Потом был запрет, затем новый виток развития. Ему помогли и открытые границы, когда к нам стали приезжать серьезные мастера. Сейчас новый стимул — каратэ стало олимпийским видом. И, конечно, наше единоборство учит детей правильным вещам: уважение к соперникам, тренеру, залу в котором тренируешься — важная часть философии каратэ.

Участники первенства России выступают на 6 татами. Два ковра отданы под «ката», четыре оставшихся — под «кумитэ». Рядом с ковром установлены мониторы, «ведущие» хронометраж и представляющие каратистов и их регионы. Кто-то покидает татами со слезами на глазах (а как иначе, когда тебе 10-12 лет?), кто-то с разбитым носом, а кто-то — с победным кличем и детской верой в то, что ты абсолютно непобедим.

— Старался двигаться, ловить соперника на контратаке, — сообщил после 5-го победного боя самарец Владимир Гончаров . — Теперь вышел в финал, где встречусь со своим земляком. В 2017-м я выиграл «бронзу» первенства России в Сочи, теперь думаю про «золото».