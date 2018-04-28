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Единственным конкурентом Михаила Ведерникова на праймериз станет Игорь Сиротин
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Единственным конкурентом Михаила Ведерникова на праймериз станет Игорь Сиротин 

Псковская губерния 2 часа назад
Единороссы огласили список участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на должность губернатора Псковской области: как сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России», в него вошли врио губернатора Михаил Ведерников и руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Игорь Сиротин. Решение было принято на заседании политсовета 28 апреля. Теперь претенденты на пост главы региона должны провести встречи не менее чем с 50 прцентами секретарей местных и первичных отделений партии. В Пушкинских Горах 29 мая пройдет расширенная встреча, на которую будут также приглашены члены регионального политсовета, члены фракций «Единой России», партийный актив, заявил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов. Предварительное голосование по определению кандидата от единороссов на должность губернатора области пройдет в рамках XXIII конференции регионального отделения партии, которая состоится в Пскове 5 июня. Голосование будет тайным и будет являться процедурой выдвижения. Отметим, Игорь Сиротин был депутатом Псковской городской думы четвертого и пятого созывов, однако не был выдвинут на выборах в 2017 году. С января 2010 года был директором госучреждения «Автобаза администрации Псковской области». В начале 2017 года стал руководителем исполкома регионального отделения «Единой России» вместо Александра Гончаренко. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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