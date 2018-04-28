Аминов: Инфантино уже 3 месяца «морозит» доклад о допинге в российском футболе 

Бывший кандидат в президенты Российского футбольного союза Алишер Аминов прокомментировал публикации в российских СМИ о показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
«Индекс мстительности Родченкова оказался запредельно высоким. А миссия его ещё не исчерпана. Не кажется ли вам, например, что тема зимних показаний беглого профессора вброшена в информационное пространство только по одной причине? А именно — по причине нарастающих претензий к президенту ФИФА Джанни Инфантино в связи с публикацией расследования «дела российских футболистов». Те, кому положено, знают, какое давление выдерживает сейчас Инфантино. Вот уже месяца три он старательно «морозит» доклад, в котором фигурируют допинговые прегрешения 34 российских футболистов. Стоит только президенту ФИФА дать слабину, как откроется новый фронт, тем более что ВАДА уже преследует некоторые международные спортивные федерации «за покрывательство». В случае обнародование итогов расследования комиссии ФИФА по допингу вступит в силу принцип коллективной ответственности. А это означает отстранение сборной России от участия в чемпионате мира — 2018 и новый виток жестких санкций», — написал Аминов в своём «Живом журнале».