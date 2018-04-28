«Ростов» уступил «Тосно» в молодёжном первенстве

«Тосно» одержал победу над «Ростовом» в матче 28-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Батайске на стадионе «Локомотив — ДЮСШ №2» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 23-й минуте счёт открыл игрок «Тосно» Ираклий Бадзагуа. Через 17 минут ответный мяч был забит полузащитником хозяев Дмитрием Вебером . Победный гол в составе гостей забил Никита Ковалёв

«Ростов» набрал 35 очков и опустился на 11-е место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Тосно» (37) поднялся на восьмую строчку.