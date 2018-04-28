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Первый контракт Басби с «Манчестер Юнайтед» выставлен на аукцион в Англии за $55 тыс.
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Первый контракт Басби с «Манчестер Юнайтед» выставлен на аукцион в Англии за $55 тыс. 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Первый контракт известного тренера Мэтта Басби с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» выставлен на торги лондонским аукционом Graham Budd. Об этом сообщает в субботу газета Daily Express.
По данным аукционеров, контракт принадлежал клубу, однако был списан по результатам административной проверки несколько лет назад. На торги он выставлен из частной коллекции и предварительно оценен в £40 тыс. ($55,3 тыс.).
Согласно документу, датируемому 1 ноября 1946 года, Басби была определена ежегодная зарплата в размере £675, что эквивалентно нынешним £24 тыс. (более $33 тыс.). Однако согласно написанному от руки приложению, он вскоре сумел добиться ее повышения до £1 тыс. (нынешние £35 тыс. или $48,4 тыс.). Для сравнения, нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получает такие деньги за один рабочий день.
Условия соглашения
В контракте также отмечено, что клуб арендовал дом для Басби и оплачивал ему четырехнедельный отпуск. При этом критерием оценки работы тренера были не только победы. «Он должен был использовать все имеющиеся в его распоряжении силы и средства для повышения качества игры команды и зрелищности футбола», — утверждает «Дейли экспресс».
Басби возглавил команду в сложное время — в сезоне 1945-1946 года после Второй мировой войны он почти год работал по джентльменскому соглашению до восстановления футбольной лиги в следующем сезоне, после которого тренеру сразу же выплатили все причитавшиеся ему деньги.
Трагические события
Игроки «Манчестер Юнайтед» 6 февраля 1958 года возвращались в Англию из Белграда после матча 1/4 финала Кубка европейских чемпионов с «Црвеной Звездой». После дозаправки в аэропорте Мюнхена самолет не смог взлететь из-за снежной бури — лайнер выкатился на пределы взлетно-посадочной полосы, проломил ограду аэропорта, врезался в дом, загорелся и взорвался. Погибли находившиеся в самолете игроки — Роджер Берн, Томми Тейлор, Эдди Колман, Марк Джонс, Дэвид Пэгг, Джефф Бент, Уильям Уилан, восемь журналистов из британских центральных и манчестерских изданий, представители тренерского штаба «Манчестер Юнайтед», позднее скончались футболист Дункан Эдвардс и второй пилот Кен Реймонт. Являвшийся главным тренером команды Басби уцелел, как и футболисты Гарри Грегг, Билл Фоулкс и Бобби Чарльтон.
Басби возглавлял «Манчестер Юнайтед» на протяжении 25 лет, с 1945 по 1969 год. Под его руководством клуб пять раз становился чемпионом Англии, дважды завоевывал Кубок страны, пять раз побеждал в Суперкубке Англии. Через 10 лет после авиакатастрофы, в 1968 году, «Манчестер Юнайтед» завоевал Кубок европейских чемпионов, в том же году Басби было присвоено рыцарское звание.
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