Победа на чемпионате Европы

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Владимирская спортсменка Дарья Николаева взяла золото на чемпионате Европы по грэпплингу.

Борьба за первое место была тяжелой. Но наша землячка оставила позади четырех своих соперниц в весовой категории свыше 71 кг и провела три победных схватки.

Сегодня в Каспийске также проходят состязания по грэпплинг-ги (борьба в кимоно), в которых Дарья тоже принимает участие.

Напомним, грепплинг — вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Это единоборство создано на основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и джиу-джитсу.