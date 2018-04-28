Ещё
Победа на чемпионате Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победа на чемпионате Европы 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Владимирская спортсменка Дарья Николаева взяла золото на чемпионате Европы по грэпплингу.
Борьба за первое место была тяжелой. Но наша землячка оставила позади четырех своих соперниц в весовой категории свыше 71 кг и провела три победных схватки.
Сегодня в Каспийске также проходят состязания по грэпплинг-ги (борьба в кимоно), в которых Дарья тоже принимает участие.
Напомним, грепплинг — вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Это единоборство создано на основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и джиу-джитсу.
ТВ-МИГ: последние новости
«Доплыла» до Европы Владимирское «Торпедо» обыграло команду централа Болевой прием Хомячковой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка52
Кокорин назвал Дзюбу крохобором2
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
Капризов не поможет сборной России
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение