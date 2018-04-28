Крупный диализный центр заработает в Кабардино-Балкарии в сентябре 2018 года

НАЛЬЧИК, 28 апреля. / ТАСС /. Инвестиционный проект по созданию современного центра амбулаторного диализа реализуется в Нальчике в рамках соглашения, подписанного между правительством КБР и компанией «Кардио-АБМ». На строительной площадке в субботу побывал глава Кабардино— Балкарии (КБР) Юрий Коков и отметил, что центр должен заработать в сентябре 2018 года.

Проект реализуется под руководством академика Рената Акчурина в партнерстве с немецкой компанией «Б. Браун Авитум» и предусматривает развитие нефрологической службы в Кабардино-Балкарии. С этой целью создается клинический комплекс, который включает центр амбулаторного диализа, амбулаторно-поликлиническое подразделение и учебно-методический центр для размещения кафедры терапевтического профиля Кабардино-Балкарского госуниверситета.

"Здесь будет три составляющих: амбулатория нефрологическая, поликлинический блок и университетская кафедра, что тоже очень важно. Это хороший пример государственно-частного партнерства, и я надеюсь, что проблем со стороны муниципальных властей, министерств и ведомств не будет. Это будет самый крупный диализный центр, я очень рассчитываю, что центр будет оснащен по последнему слову техники… В августе строительство завершится, а 1 сентября, надеюсь, жителям республики подарим такой современный медицинский комплекс", — сказал Коков.

Он подчеркнул, что проблема для республики острая. «Для нас это очень важно, потому что в республике более 320 человек нуждается в ежедневной нефрологической помощи, а плюс к ним есть еще около 600 человек, которых нужно наблюдать. Центр рассчитан на 30 мест, 180 человек ежедневно смогут проходить процедуры, тогда закрываем проблему на ближайшие 6-8 лет, тех центров, которые мы открыли в последнее время, должно хватить», — отметил Коков.