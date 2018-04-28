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«Бавария» разгромила «Айнтрахт», «Шальке» сыграл вничью с «Боруссией» М
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«Бавария» разгромила «Айнтрахт», «Шальке» сыграл вничью с «Боруссией» М 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Бавария» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник мюнхенского клуба Никлас Дорш, отличившийся на 43-й минуте. В середине второго тайма преимущество «Баварии» удвоил нападающий Сандро Вагнер. Форвард гостей Себастьен Аллер сократил отставание на 78-й минуте. До конца встречи голами в ворота «Айнтрахта» отметились защитники Рафинья и Никлас Зюле.
В других матчах 32-го тура «Шальке» на своём поле сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1), «Гамбург» в гостях нанёс поражение «Вольфсбургу» (3:1), а «Герта» дома не сумела победить «Аугсбург» (2:2). Турнирную таблицу чемпионата Германии можно посмотреть на «Чемпионате».
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