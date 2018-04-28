Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». ПФО. Выпуск № 396

Пермский край

«Пермские медведи» переезжают в Татарстан

В прикамских анонимных политических телеграм-каналах сообщили о скором переезде гандбольного клуба «Пермские медведи» в Татарстан. Слухмейкеры уверяют, что на встрече в Казани зампред правительства РФ и глава федерации гандбола России Дмитрий Рогозин предложил президенту республики Рустему Минниханову развивать этот вид спорта. Якобы базовым городом выбраны Набережные Челны, финансирование определено в 30 млн рублей и поставлена задача выйти в суперлигу. Как говорят, ее могут решить переездом пермской команды в Набережные Челны.

Комментарий: это не так «Переговоры о переезде не идут. К нам обратились за игроками, которые в основе «Медведей» не играют, но могли бы усилить команду, борющуюся за выход в суперлигу», — прокомментировал президент ГК «Пермские медведи» Алексей Никифоров

Наезд на пермские власти связывают с бывшим мэром

Наблюдатели отметили, что за последнюю неделю пермская повестка наполнилась критикой городских властей, причем достается одновременно и администрации, и депутатам думы . Поводом для информационных атак служат проект реконструкции эспланады — большой площади в центре Перми — и изменения в правилах по нестационарным торговым объектам. В паблике уже продвигают идеи с отзывом депутатов, голосовавших «за». Слухмейкеры, обсуждая источник атак, все чаще кивают в сторону пула бизнесменов, сформировавшегося при бывшем мэре Перми Аркадии Каменеве.

Комментариев нет Прикамскому ГУ МЧС грозит волна отставок

Слухмейкеры, говоря о прикамской краевой службе спасения, не стесняются употреблять слово «чистка». Поводом для возможных отставок называют итоги прокурорских проверок торговых центров и социальных учреждений на их соответствие правилам пожарной безопасности. Выявленные 4 тыс. нарушений могут стать причиной закрытия полутора десятков объектов, к половине из которых уже приняты обеспечительные меры. Якобы особенный интерес к деятельности команды прежнего главы краевого МЧС вызывает система «Стрелец-Мониторинг» в части срабатывания ее тревожных кнопок.

Комментариев нет Перминов назначен министром спорта

Пермские телеграм-каналы разместили инсайд о новом назначении в краевом кабмине. Якобы после майских праздников министра спорта Алексея Глызина сменит руководитель ГКУ ЦСП Петр Перминов, а на место Перминова зайдет Вячеслав Сулык. Спортивная общественность, учитывая крайнюю непопулярность Глызина, эту информацию воспринимает как достоверную

Комментарий: это не так «Назначения не было», — заверил источник «ФедералПресс» в краевом правительстве.

Нижегородская область

Министра Сырова могут уволить из-за дела «Квартстроя»

Говорят, что из-за уголовного дела о халатности со стороны министерства строительства Нижегородской области в отношении застройщика жилого комплекса «Новинки Smart City» в Богородском районе (проект холдинга «Квартстрой») все же зашаталось кресло главы министерства Алексея Сырова. Его утвердили в должности в феврале этого года — то есть уже после возбуждения уголовного дела. Также стало известно об увольнении из нижегородского минстроя Марины Ворониной, отвечавшей за работу с дольщиками. По данным представителя инициативной группы дольщиков ЖК «Новинки Smart City» Натальи Саух, Марина Воронина якобы вышла на пенсию. Однако собеседница «ФедералПресс» не исключила, что это произошло в связи с возбуждением уголовного дела.

Комментарий: это не так В министерстве строительства Нижегородской области «ФедералПресс» сообщили, что Марина Воронина работала в министерстве с 12 января 2009 года. «12 апреля 2018 года она была уволена с должности государственной гражданской службы начальника управления жилищного строительства и проектной деятельности министерства строительства Нижегородской области по сокращению штата в рамках организационно-штатных мероприятий», — сказали в министерстве. На вопрос о возможном увольнении министра Сырова в пресс-службе областного правительства сказали: «Ничего такого нет».

Месту проведения ЧМ грозит мусорный коллапс

Представители организаций, занимающихся обращением с отходами, беспокоятся: по их словам, мусоровывозящим компаниям без объяснения причин отказали в выдаче пропусков на территории FIFA 2018 в Нижнем Новгороде. По объяснению работников FIFA, проезд на территории будет закрыт на 12 часов перед матчем и на четыре часа после него. Как следствие — переполнения на контейнерных площадках.

Комментарий: беспрепятственный проезд будет

В оргкомитете сообщили, что в дни чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде всей спецтехнике будет обеспечен беспрепятственный проезд в зоны с ограниченным доступом. «Водители получат пропуска в общем порядке через своего работодателя. Возникающие вопросы будут оперативно решаться профильной рабочей группой», — заверили в оргкомитете.

Нижегородская область перевезет к себе футбольный клуб

Ходят слухи, что в Нижний Новгород может переехать футбольный клуб «Тосно» (Ленинградская область). Говорят, что руководство «Тосно» выставило клуб на продажу, и сейчас решается, куда он переедет — в столицу Приволжья или Калининград, есть также вариант Сочи. Нижнему Новгороду якобы клуб интересен из-за стадиона на 45 тыс. мест, которому после чемпионата мира по футболу нужно найти достойное применение. Однако и «Тосно» сейчас оказался на грани вылета из Российской футбольной премьер-лиги. По другой информации, нижегородские власти интересуются командой «Спартак-2».

Комментарий: это слухи

«Это слух, никто ничего не обсуждал», — сказал «ФедералПресс» и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский

Говорят, что в нижегородском отделении «Единой России» до сих пор не могут определиться с кандидатом, которого в итоге партия выдвинет на дополнительные выборы в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 129. Понятно, что есть праймериз, однако пока на них заявляются «военные комиссары, актеры, спортсмены», шепчутся слухмейкеры. В то время как человек будет избираться всего лишь на два года, но в его избирательную кампанию еще нужно вложить средства.

Комментарий: основной кандидат определится на праймериз

В пресс-службе НРО «Единой России» «ФедералПресс» сказали, что понимание, кто будет основным кандидатом на выдвижение от партии на довыборы в Госдуму, будет 3 июня, в единый день предварительного внутрипартийного голосования.

Денисова переводят на Дальний Восток

Несостоявшийся прокурор Нижегородской области Евгений Денисов продолжит работать в органах в другом регионе, сообщил на неделе заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев . По версии слухмейкеров, местом дислокации Денисова станет Дальний Восток.

Комментарий: комментариев нет В прокуратуре Нижегородской области ответили, что вопрос относится к компетенции Генеральной прокуратуры РФ . К моменту сдачи материала в Генпрокуратуре на запрос «ФедералПресс» не ответили.

Митрополит жалуется на Панова

Говорят, что митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий недоволен главой областного центра Владимиром Пановым, ездит в Москву и жалуется на действия мэра. Поводом для этого якобы стал отказ в строительстве храма в парке «Дубки» в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Кроме того, на апрельском заседании городской думы депутаты по обращению Панова исключили тир в парке имени Кулибина из перечня объектов, передаваемых под нужды религиозной организации. Тир — неотапливаемый ангар без окон — предполагалось обустроить под религиозное воспитание, совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. По мнению градозащитников, это говорит о том, что вместо ангара в парке появился бы объект капитального строительства.

Комментарий: слухи не комментируем

«Нижегородская епархия слухи не комментирует», — сказали «ФедералПресс» в ее пресс-службе.

Кировская область

Кировские телеграм-каналы сообщают, что бывший зампред правительства Константин Мищенко, который до губернаторских выборов был правой рукой Игоря Васильева, может вернуться в областное правительство. Слухмейкеры сообщают, что Мищенко, в сентябре прошлого года «сбежавший из-за боязни уголовного преследования», не просто вернется в «серый дом», а подвинет с места нынешнего первого зампреда Александра Чурина

Комментарий: никакой информации на этот счет нет «У меня никакой информации на этот счет нет», — отметил в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» заместитель министра внутренней и информационной политики Кировской области Станислав Куршаков.

У кировского «АТП» будет новый руководитель

Кировские телеграм-каналы сообщили о том, что руководитель «АТП» города Кирова Николай Дубровин , с именем которого связано сразу несколько скандалов, будет уволен, и его место в ближайшие дни займет «выходец из Уфы». Слухмейкеры также сообщали, что администрацию покинет начальник управления ЖКХ Андрей Кошурников.

Комментарий: Дубровин написал заявление об увольнении

«Николай Дубровин написал заявление об увольнении по собственному желанию, — сообщили в пресс-службе администрации города. — Новым руководителем АО «Автотранспортное предприятие» назначен Сергей Волков . Он работал на руководящих должностях в Стерлитамакском грузовом автотранспортном предприятии, ГУП «Башавтотранс». Андрей Кошурников продолжит работу, со 2 мая он уходит в плановый отпуск».

Самарская область

На этой неделе в местных телеграмм-каналах появились слухи о скорой отставке спикера самарской губернской думы Виктора Сазонова. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» занимает пост председателя областного парламента с 2001 года и давно получил негласный статус несменяемого. За время работы в губдуме Сазонов пережил правление трех губернаторов. Вопрос о назначении другого человека на его место не ставился. Как отмечают слухмейкеры, отношения с нынешним главой региона Дмитрием Азаровым у спикера выстроены так же положительно. Возможный уход с должности спровоцирован ухудшением здоровья 71-летнего Виктора Сазонова. Говорят, в последние недели он выглядит усталым и больным.

Комментарий: очевидная глупость

В пресс-службе губернской думы слух о предстоящей отставке Виктора Сазонова назвали очевидной глупостью.

Глава областного минспорта назначает руководителями своих родственников

Как написал один из самарских телеграмм-каналов, врио министра спорта Самарской области и по совместительству глава российской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин «крышует» крупные спортивные учреждения региона, назначая туда своих родственников вне зависимости от их компетенции. В качестве примера приводят директора ГБУ СО УСЦ «Грация» Ирину Романовскую , якобы состоящую в родстве с главой министерства. По слухам, директор бывает на работе не более 3 часов в день. На должности начальников отделов она назначила своих подруг, «работа которых составлять компанию директору в кофе-брейках и собирать сплетни в организации». Романовская бесплатно пользуется услугами пищеблока — в том числе ей готовят еду на дом, утверждают слухмейкеры. Наконец, как утверждают неизвестные, она манипулирует возможностями снижения премий, которые составляют основной объем зарплат, и «напрямую издевается над сотрудниками».

Комментарий: полная чушь

Пресс-секретарь областного минспорта Павел Сещенко ответил «ФедералПресс», что подобная информация — полная чушь.

В «белом доме» ищут замену врио министра здравоохранения

Комментарий: нет информации

Руководитель пресс-службы областного правительства Елена Летичевская сказала, что на этот счет нет информации.

Ульяновская область

Сын губернатора может стать сити-менеджером Ульяновска

В местных телеграм-каналах появилась информация о том, что новым сити-менеджером Ульяновска может стать либо сын действующего губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (у главы региона два взрослых сына — прим. ред), либо внук экс-главы области Юрия Горячева . Слухи поползли после того, как сити-менеджер Алексей Гаев 12 апреля написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Комментарий: глава администрации будет избираться на конкурсе

«Я как человек практичный слухам никогда не верил. На прошлой Ульяновской городской думе мы приняли административную структуру. Дальше работа будет идти планомерно, и глава администрации Ульяновска будет избираться на конкурсной основе. Фамилии я пока вообще никакие не слышал. Если честно, я от вас первый раз услышал про такое, сам такой информацией не владею. В любом случае кандидатуры будут проходить через фильтр ульяновской городской думы, в любом случае мы будем принимать взвешенное решение. Общественность тоже будет призвана, чтобы проверить этого кандидата», — прокомментировал депутат ульяновской городской думы Юрий Мухин

Республика Марий Эл Белгородская «Белая птица» может стать марийской

Появились слухи, что покупателем агрохолдинга «Белая птица», принадлежащего бывшему владельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву , может стать холдинг «Акашево» (производитель мяса бройлеров из Марий Эл — прим. ред). Последняя связана с агрокомплексом им. Н. И. Ткачева — российской агропромышленной компанией, являющейся одним из крупнейших землевладельцев, и находящейся в собственности семьи министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева . По слухам, сейчас представители «Акашево» проводят аудит «Белой птицы».

Комментарий: у нас такой информации нет «У нас нет такой информации. Официально мы никаких сделок не ведем. Никакой информации у нас нет. Ни на сайтах, нигде», — сказали «ФедералПресс» в компании «Акашево».

Республика Мордовия

Набережную перед стадионом «Мордовия Арена» мыли экскаватором

В саранских телеграм-каналах появилось видео, на котором погруженный в воду экскаватор черпал ковшом воду из реки Инсар и выливал ее на набережную. Горожане были возмущены этим фактом. Одни спрашивали, как можно было догадаться спустить технику в воду, обвиняя властей республики в спешке перед чемпионатом мира по футболу. Другие негодовали, что весь мусор смывается с набережной в воду.

Комментарий: это специальный плавающий экскаватор-амфибия

«Экскаватор не просто мыл набережную, он очищал ее от мусора. Это специальный плавающий экскаватор-амфибия. Так как наша компания занималась благоустройством территории вокруг стадиона, то мы должны были привести в порядок пространство около берега. Экскаватор-амфибия смывал ил, который осел на плитах после половодья, — пояснила руководитель пресс службы ПСО «Казань» Светлана Брайловская. — Кстати, этот экскаватор работал еще и перед чемпионатом мира по водным видам спорта».

Оренбургская область

Директор МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» Артем Сафиуллин все же покинул должность

Появились слухи, что директор МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» Артем Сафиуллин все же покинул должность после конфликта с губернатором Юрием Бергом . К таким выводам слухмейкеров подтолкнуло то, что Сафиуллин уже несколько недель не появляется на работе.

Комментарий: заявление не подписано, Сафиуллин на больничном