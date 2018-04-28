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Медики играют в футбол
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Медики играют в футбол 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В рамках фестиваля «Формула жизни» городская клиническая больница №67 им. Л. А. Ворохобова из Хорошёво-Мневников организует третий Международный турнир по футболу.
Сегодня, 28 апреля, на тренировочном поле стадиона «ВЭБ Арена» соревнуются 16 команд, состоящих только из врачей.
В этом году на турнир приехали специалисты не только из России, но и из Казахстана, Чехии, Германии и даже из Бразилии.
Открывали футбольный матч руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун, тренер Валерий Газаев, Геннадий Ремезов.
Поддержать команды приехал и депутат Мосгордумы Олег Сорока.
— Признаться, никогда не думал, что среди врачей так много людей, серьёзно увлекающихся спортом. Но в этом и есть главный смысл «Формулы жизни»: врачи личным примером доказывают важность хорошего профессионального тонуса и здорового образа жизни! А настроение турнира, конечно, определяют болельщики, которые поддерживают боевой дух своих команд, — отметил Олег Сорока.
Накануне матча, 27 апреля, медики провели «Круглый стол», посвятив день обсуждению актуальных проблем медицины.
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