Славная охота пермских «пираний». Кто завоевал «Кубок медведей» по хоккею?

В этом году турнир, в котором приняли участие команды, составленные из мальчишек 2009 года рождения, впервые приобрёл статус международного благодаря приезду ребят из клуба «Астана» (Казахстан).

Великолепная команда

Да и вообще состав участников подобрался впечатляющий: побороться за главный трофей с хозяевами турнира из спортшколы «Молот» в столицу Прикамья также прибыли такие сильные команды, как «Ижсталь» (Ижевск), «Титан» (Верхняя Салда), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Челны» (Набережные Челны).

Тем почётнее и весомее успех, которого добились пермские мальчишки из «Молота-2009», называющие себя «Стая пираний». У подопечных тренера Артура Зайцева получилась славная «охота»: во время турнира хозяева не проиграли ни одного матча, уверенно победив всех соперников. «Пираньи» последовательно переиграли ровесников из «Иж­стали» (8:1), «Челнов» (6:1), «Титана» (5:1), «Салавата Юлаева» (8:2), «Нефтехимика» (7:4) и «Астаны» (6:2).

Второе место на «Кубке медведей» завоевали ребята из «Нефте­химика», бронзу в Уфу увезли воспитанники «Салавата Юлаева».

Лучший снайпер турнира Глеб Мельников, забросивший 12 шайб в ворота соперников, признался, что самым сложным поединком для «Молота-2009» стала игра против нижнекамского «Нефте­химика».

«Думаю, сумели победить «Нефтехимик» и другие команды за счёт того, что были единой командой и старались больше комбинировать, играть через пас. Настраивались только на победу в турнире — другой результат нас бы не устроил. Спасибо моим друзьям по тройке Владу Кобелеву и Максу Сапогову. Без их помощи я бы не стал лучшим снайпером», — поделился впечатлениями после турнира Глеб, кумиром которого является один из лучших россий­ских хоккеистов Павел Дацюк

И сегодня 9-летний парень из Березников делает важные шаги, чтобы вырасти в настоящего мастера и быть похожим на хоккейного волшебника Дацюка. Чтобы Глеб мог прогрессировать и заниматься в лучшей хоккейной школе края, его родители пару лет назад специально переехали из Верхнекамья в Пермь. Они, кстати, вместе с бабушкой и дедушкой поддерживали сына и команду на матчах турнира. Как и многие другие родители юных «молотобойцев». И именно их первыми благодарили пермские мальчишки после последнего матча с «Астаной», победа в котором закрепила итоговый успех на «Кубке медведей».

Перспективное поколение

Подводя итоги, директор МАУ ДО СДЮСШОР «Молот» по хоккею» Николай Ванин остался доволен уровнем конкуренции и результатами соревнования.

«В этом году получился серьёзный турнир: ещё ни разу на нашем «Кубке медведей» не выступали семь команд. Порадовал их уровень: приехали действительно лучшие детские команды из соседних регионов России и Казахстана. Ни одной проходной игры — все матчи прошли в напряжённой борьбе, много встреч завершилось с разницей в одну шайбу. У нас в спортшколе «Молот» действительно собралась неплохая и очень перспективная команда из воспитанников 2009 года рождения. Особенно выделяется первая пятёрка. Эти ребята выигрывают уже не первый турнир. Поэтому рассчитывали, что «Молот-2009» будет биться за победу в Кубке. И мальчишки не подвели», — говорит Николай Ванин.

По его словам, большую помощь хоккейной спортшколе и в проведении турнира оказывают администрация Перми и депутаты городской думы.

«У нас сложились хорошие парт­нёрские отношения с властями города — с заместителем главы администрации Перми Людмилой Гаджиевой , депутатами Алексеем Грибановым, Дмитрием Малютиным . И конечно, мы особенно благодарны за постоянную поддержку и помощь в проведении турнира депутату Александру Ивановичу Колчанову», — рассказывает Николай Ванин.

Также он благодарен родителям ребят, которые занимаются в спортшколе «Молота».

«Без помощи и участия родителей далеко не уедешь. Сегодня на их плечи ложится, например, приобретение инвентаря. Так, клюшка стоит около 15 тыс. руб., коньки — 25 тыс. А мальчишки растут, и инвентарь нужно менять каждые год-два. Поэтому трудно переоценить заслуги родителей наших ребят», — добавляет Николай Ванин.

Сохранить преемственность

Кроме красивого кубка и других наград за победу на турнире пермская хоккейная спортшкола получила от депутата городской думы Александра Колчанова сертификат. Он позволит приобрести телевизор в методический кабинет, где тренеры со своими воспитанниками смогут просматривать видеозаписи тренировок и матчей, проводить теоретические занятия.

Николая Бардина, Игоря Уланова, «В Перми очень сильны хоккейные традиции. Клуб «Молот-Прикамье» известен многим любителям спорта в нашей стране. Это один из брендов Пермского края и Мотовилихи. Прикамье дало России немало известных хоккеистов. Можно вспомнить Александра Гулявцева Евгения Кетова , братьев Ушениных и многих других. Перечислять можно долго. Хотелось бы, чтобы спортивная преемственность не прерывалась, и подрастающее поколение имело возможность заниматься в нашем городе одним из самых популярных видов спорта. Причём заниматься в хороших условиях. «Кубок медведей» наглядно показал, что наша земля богата на талантливых ребят. А талантам надо помогать. Так получилось, что сегодня хоккейная спортшкола «Молот» является муниципальной. Понятно, что бюджет города не резиновый, средства из него выделяются на много разных спортивных школ и секций. Конечно, в финансовом плане «Молоту» сложно конкурировать с детскими спортшколами, которые находятся в системе хоккейных клубов. Поэтому стараемся поддерживать наших юных хоккеистов и их тренеров, в том числе проводя такие турниры. В этом году «Кубок медведей» вышел на новый — международный — уровень: к нам едут серьёзные детские команды, в том числе из клубов КХЛ. Радует, что пермские ребята достойно выглядят на их уровне. Поэтому обязательно продолжим и в следующие годы проводить такие турниры, благодаря которым наши парни могут конкурировать с лучшими командами России и расти в мастерстве», — говорит депутат Александр Колчанов.

Важные даты

«В эти дни мы отдаём дань людям труда, профессионалам своего дела и трудовым коллективам края, которые приумножают богатства нашей страны и делают нашу жизнь лучше. В кругу семьи и друзей мы благодарим и вспоминаем наших ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, спасших Родину и мир от фашистской чумы. Земляки, пусть ваши дома наполняют гармония и любовь, улыбки родных и друзей. Солнечного настроения, здоровья вам и вашим близким!», — поздравил земляков Александр Колчанов.