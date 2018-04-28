Ещё
Представитель района Марьино взял бронзу на окружном турнире по компьютерному многоборью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Представитель района Марьино взял бронзу на окружном турнире по компьютерному многоборью 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
На юго-востоке Москвы прошел окружной этап чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения. Третье место завоевал представитель района Марьино.
— Шоднёр Маматкулович, который представлял филиал «Перерва» территориального центра социального обслуживания «Марьино» стал бронзовым призером соревнований, которые проводились на площадке Дворца творчества детей и молодежи имени Аркадия Гайдара, — рассказали в ТЦСО.
Серебро турнира досталось Любови Черкасовой из филиала «Капотня» ТЦСО «Марьино». (то)
Управа района Марьино: последние новости
На Подольской откроется интеллектуальная игротека В библиотеке №135 сыграли в фанты и шахматы В «Настольный хоккей» и «Морской бой» сыграют на Подольской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-8010
Умерла 15-летняя российская сноубордистка55
Кокорин назвал Дзюбу крохобором11
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского10
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение