Представитель района Марьино взял бронзу на окружном турнире по компьютерному многоборью 

На юго-востоке Москвы прошел окружной этап чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения. Третье место завоевал представитель района Марьино.
— Шоднёр Маматкулович, который представлял филиал «Перерва» территориального центра социального обслуживания «Марьино» стал бронзовым призером соревнований, которые проводились на площадке Дворца творчества детей и молодежи имени Аркадия Гайдара, — рассказали в ТЦСО.
Серебро турнира досталось Любови Черкасовой из филиала «Капотня» ТЦСО «Марьино». (то)