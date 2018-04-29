БК «Лига Ставок» — трижды лауреат премии «Спорт и Россия»

Букмекерская компания «Лига Ставок» впервые одержала победы сразу в двух номинациях: «Лучшая букмекерская компания» и «Лучший спонсорский проект футбольных соревнований».

Напомним, в 2016 и 2017 годах БК «Лига Ставок» победила в номинациях «Лучшая кампания по продвижению бренда с участием звезды спорта» и «Лучшая PR кампания по популяризации российского футбола» соответственно.

Отметим, что в категории «Лучший спонсорский проект футбольных соревнований» экспертная комиссия отметила беспрецедентное для отечественного спортивного рынка сотрудничество БК «Лига Ставок» и Российской футбольной премьер-лиги, в рамках которого компания выступает в статусе генерального партнера чемпионата России по футболу-2017/18.

На торжественной церемонии вручения почетные награды принял заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров

— Для нас очень почетно и важно вот уже в третий раз быть отмеченными такой известной премией. Первые две номинации были получены нами в достаточно жестких условиях ведения деятельности. Закон, давший букмекерам новые рекламные возможности, был принят лишь год назад. Сейчас мы можем проводить свои маркетинговые активности, а также оказывать содействие в развитии профессионального и детско-юношеского спорта благодаря целевым отчислениям в федерации и лиги. БК «Лига Ставок» будет продолжать работать в том же направлении для того, чтобы наш спорт становился красочнее и интереснее с каждым годом.