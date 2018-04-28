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Две медали — «За отвагу» и «За оборону Ленинграда» — обнаружили на раскопах вологодские поисковики
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Две медали — «За отвагу» и «За оборону Ленинграда» — обнаружили на раскопах вологодские поисковики 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Экспедиция вологодских поисковиков, где они ищут останки вологодских солдат, сейчас проходит в Ленинградской области. Первой находкой на этой «Вахте памяти» стала медаль «За оборону Ленинграда». Теперь возле одной из воронок вологжане обнаружили медаль «За отвагу», а рядом останки солдата.
Фото: vk.com/vop35
ашел обе медали новичок в поисковом деле — Денис Конев, ученик кадетского класса школы № 39. Он впервые присоединился к поисковой экспедиции.
Медаль «За отвагу» является номерной, а значит, поисковикам удастся установить имя бойца. Сейчас Российским военно-историческим обществом направлен соответствующий запрос в Центральный архив Министерства обороны. Поисковики ждут, что информация об обладателе награды появится в течение месяца.
«Эта экспедиция удачная на находки. Еще нашли два смертных медальона, но бумага в плохом состоянии, нет возможности прочитать имя солдата. Для примера, в ходе прошлогодней экспедиции не удалось обнаружить ничего, что позволило бы опознать останки бойцов», — рассказал председатель ВРО «Российское военно-историческое общество» Александр Метелкин.
Напомним, вологодский отряд поисковиков отправился в очередную экспедицию 21 апреля. Закончится «Вахта памяти» 8 мая торжественным погребением останков найденных солдат.
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