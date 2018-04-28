В чемпионате Украины сыграны два матча нижней шестёрки. «Карпаты» после гола уже на четвёртой минуте в ворота «Александрии» пропустили дважды и остались без очков — 1:2. В параллельной игре «Звезда» во втором тайме провела два мяча в ворота «Олимпика» (2:0).
Протокол игры
Карпаты
Александрия
(1:0) Нестеров Андрей 4'
35' Банада Евгений (1:1)
52' Ситало Артём (1:2)
Шевченко Алексей • Нестеров Андрей 75' (Catriel Sanchez (75') • Мирошниченко Денис • Вербный Назар • Лобай Иван 40' • Эрбес Кристиан 63' (Варгас Родриго II (63') • Мякушко Сергей • Jorge Carrascal 89' • Швед Марьян 81' (Акулинин Леонид (81') • Гуцуляк Алексей 81' • Ди Франко Франсиско
Запасные: Мисак Роман • Клёц Дмитрий • Лебеденко Орест
Панькив Юрий • Бондаренко Валерий • Пашаев Павел • Гитченко Андрей • Банада Евгений 59' • Запорожан Андрей • Довгий Алексей 59' • Пономарь Виталий • Цуриков Андрей • Грицук Василий 76' (Протасов Евгений (76') • Ситало Артём 72' (Бацула Андрей (72')
Запасные: Шендрик Антон • Леванидов Владислав • Старенький Сергей • Чеботаев Сергей • Шастал Дмитрий
28 апреля. Стадион «Арена Львов» (Львов).
Протокол игры
Звезда Кропивницкий
Олимпик Дн (1:0) Петров Сергей Владимирович 64'
(2:0) Чичиков Алексей 75'
Паст Евгений • Гафаити Адель • Оганесян Арман 14' • Братков Антон • Билоног Дмитрий • Гедж Арно 87' (Дрышлюк Кирилл (87') • Драченко Максим 60' • Полегенько Павел • Загальский Игорь 69' (Аверьянов Максим (69') • Петров Сергей Владимирович • Чичиков Алексей 76' (Збунь Алексей (76')
Запасные: Ямполь Ярослав • Фатеев Дмитрий • Лёпка Роман
Кичак Артём • Мищенко Андрей 44' 89' (Очигава Зураб (89') • Кулинич Сергей • Немчанинов Дмитрий 61' • Доронин Владимир 10' 66' (Беленький Станислав (66') • Хомутов Владислав • Пасич Евгений • Цымбалюк Евгений 90' • Пасич Геннадий 23' 73' (Леонидас Соарес (73') • Балашов Виталий • Козлов Артём
Запасные: Щедрый Артём • Махарадзе Заури • Вукович Йосип
28 апреля. Стадион «Звезда (Кропивницкий)» (Кировоград).