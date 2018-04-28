«Александрия» одолела «Карпаты», «Звезда» — «Олимпик»

В чемпионате Украины сыграны два матча нижней шестёрки. «Карпаты» после гола уже на четвёртой минуте в ворота «Александрии» пропустили дважды и остались без очков — 1:2. В параллельной игре «Звезда» во втором тайме провела два мяча в ворота «Олимпика» (2:0).

Протокол игры

Карпаты

Александрия

Запасные: Мисак Роман • Клёц Дмитрий • Лебеденко Орест

28 апреля. Стадион «Арена Львов» (Львов).

Протокол игры

Звезда Кропивницкий

28 апреля. Стадион «Звезда (Кропивницкий)» (Кировоград).