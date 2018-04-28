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«Александрия» одолела «Карпаты», «Звезда» — «Олимпик»
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«Александрия» одолела «Карпаты», «Звезда» — «Олимпик» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В чемпионате Украины сыграны два матча нижней шестёрки. «Карпаты» после гола уже на четвёртой минуте в ворота «Александрии» пропустили дважды и остались без очков — 1:2. В параллельной игре «Звезда» во втором тайме провела два мяча в ворота «Олимпика» (2:0).
Протокол игры
Карпаты
Александрия
(1:0) Нестеров Андрей 4'
35' Банада Евгений (1:1)
52' Ситало Артём (1:2)
Шевченко Алексей • Нестеров Андрей 75' (Catriel Sanchez (75') • Мирошниченко ДенисВербный НазарЛобай Иван 40' • Эрбес Кристиан 63' (Варгас Родриго II (63') • Мякушко Сергей • Jorge Carrascal 89' • Швед Марьян 81' (Акулинин Леонид (81') • Гуцуляк Алексей 81' • Ди Франко Франсиско
Запасные: Мисак Роман • Клёц Дмитрий • Лебеденко Орест
Панькив ЮрийБондаренко ВалерийПашаев ПавелГитченко Андрей • Банада Евгений 59' • Запорожан АндрейДовгий Алексей 59' • Пономарь ВиталийЦуриков АндрейГрицук Василий 76' (Протасов Евгений (76') • Ситало Артём 72' (Бацула Андрей (72')
Запасные: Шендрик АнтонЛеванидов ВладиславСтаренький СергейЧеботаев Сергей • Шастал Дмитрий
28 апреля. Стадион «Арена Львов» (Львов).
Протокол игры
Звезда Кропивницкий
Олимпик Дн  (1:0) Петров Сергей Владимирович 64'
(2:0) Чичиков Алексей 75'
Паст Евгений • Гафаити Адель • Оганесян Арман 14' • Братков АнтонБилоног Дмитрий • Гедж Арно 87' (Дрышлюк Кирилл (87') • Драченко Максим 60' • Полегенько ПавелЗагальский Игорь 69' (Аверьянов Максим (69') • Петров Сергей Владимирович • Чичиков Алексей 76' (Збунь Алексей (76')
Запасные: Ямполь Ярослав • Фатеев ДмитрийЛёпка Роман
Кичак АртёмМищенко Андрей 44' 89' (Очигава Зураб (89') • Кулинич СергейНемчанинов Дмитрий 61' • Доронин Владимир 10' 66' (Беленький Станислав (66') • Хомутов ВладиславПасич ЕвгенийЦымбалюк Евгений 90' • Пасич Геннадий 23' 73' (Леонидас Соарес (73') • Балашов ВиталийКозлов Артём
Запасные: Щедрый АртёмМахарадзе ЗауриВукович Йосип
28 апреля. Стадион «Звезда (Кропивницкий)» (Кировоград).
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