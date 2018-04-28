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Молодёжка «Спартака» разгромила «Амкар»
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Молодёжка «Спартака» разгромила «Амкар» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Московский "Спартак" уверенно провёл матч 28-го тура Молодёжного первенства России с «Амкаром». Москвичи в гостях забили три безответных гола в ворота соперника (3:0) и закрепились на пятом месте с 46 очками, «Амкар» делит 12-е место (30 очков).
Протокол игры
Амкар (мол.)
Спартак М (мол.)
14' Петрунин Даниил (0:1)
20' Лелюхин Павел (0:2)
65' (0:3)
Вамбольт ДенисМельников Иван • Останин Степан • Бурков ГлебАушев ХаважСмецкой Николай • Фаррахов Тимур • Шаваев Алихан 62' (Федорочев Денис (62') • Гасилин АлексейПрокофьев Станислав 68' (Чухланцев Вадим (68') • Гооге Антон
Запасные: Суслов КириллМосунов АлександрКрасильников АнатолийСедов ЕгорСедов Максим
Максименко Александр Владимирович • Мохбалиев Тургай • Миронов Леонид • Петрунин Даниил • Воропаев Артём • Лелюхин Павел • Сазонов Максим • Митрога Дмитрий • Мазуров Илья • Sergei Jeremenko • Лопатин Даниил
Запасные: Горбулин Артём • Бакаев Солтмурад • Пацев ДенисИванов Илья АнатольевичНикулин ЕгорАктисов МаксимМарков Даниил
28 апреля.
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