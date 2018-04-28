Молодёжка «Спартака» разгромила «Амкар» 

Московский "Спартак" уверенно провёл матч 28-го тура Молодёжного первенства России с «Амкаром». Москвичи в гостях забили три безответных гола в ворота соперника (3:0) и закрепились на пятом месте с 46 очками, «Амкар» делит 12-е место (30 очков).
Протокол игры
Амкар (мол.)
Спартак М (мол.)
14' Петрунин Даниил (0:1)
20' Лелюхин Павел (0:2)
65' (0:3)
Вамбольт Денис • Мельников Иван • Останин Степан • Бурков Глеб • Аушев Хаваж • Смецкой Николай • Фаррахов Тимур • Шаваев Алихан 62' (Федорочев Денис (62') • Гасилин Алексей • Прокофьев Станислав 68' (Чухланцев Вадим (68') • Гооге Антон
Запасные: Суслов Кирилл • Мосунов Александр • Красильников Анатолий • Седов Егор • Седов Максим
Максименко Александр Владимирович • Мохбалиев Тургай • Миронов Леонид • Петрунин Даниил • Воропаев Артём • Лелюхин Павел • Сазонов Максим • Митрога Дмитрий • Мазуров Илья • Sergei Jeremenko • Лопатин Даниил
Запасные: Горбулин Артём • Бакаев Солтмурад • Пацев Денис • Иванов Илья Анатольевич • Никулин Егор • Актисов Максим • Марков Даниил
28 апреля.