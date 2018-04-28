Первые посетители «Самара Арены» отметили серьезный контроль на стадионе

Отличная атмосфера, отзывчивость волонтеров и при этом серьезный контроль отметили первые посетители самарского стадиона.

Фото: ТРК «Губерния

На „Самара Арене“ в эти минуты работают съемочные группы ТРК „ГУБЕРНИЯ“. Посетители, прибывающие на стадион, охотно делятся своими первыми эмоциями. Роман Бурмистров находится под впечатлением от трибун и экранного табло. Также фанат отмечает отличную атмосферу на стадионе: „Всех приветствовали волонтеры. Все добрые, отзывчивые, веселые, все показали, все объяснили“. Дмитрий Лебедев рассказал о строгом контроле, но при этом подчеркнул: „Это что-то грандиозное! Вид стадиона снаружи очень впечатляет“. Самарский болельщик уверен в успехе любимой команды: „Будем готовиться к чемпионату мира, выходу в Премьер-лигу“.

Фото: ТРК „Губерния“

Представительницы прекрасного пола также не остались в стороне от грандиозного спортивного события. „Стадион замечательный, посмотрим, как будет проходить игра, но мы надеемся на победу“, — поделилась Оксана Гальцова. Напомним, до начала матча „Крылья Советов“ — „Факел“ остается меньше часа.

Фото: ТРК „Губерния“