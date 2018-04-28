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Глушаков и Пилипчук не полетели со «Спартаком» на матч с «Амкаром»
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Глушаков и Пилипчук не полетели со «Спартаком» на матч с «Амкаром» 

Чемпионат.com 38 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и тренер Роман Пилипчук не полетели вместе с командой в Пермь на матч 28-го утра российской Премьер-Лиги с «Амкаром». Также, как стало известно «Чемпионату», защитник Дмитрий Комбаров не выйдет в стартовом составе.
Отметим, что Роман Пилипчук был помощником Массимо Карреры в прошлом сезоне, а в этом не раз звучала информация, что его полномочия перешли к Аттиле Мальфатти, который до переезда в Россию в течение 15 лет работал в академии туринского «Ювентуса».
Матч «Амкар» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Звезда» 29 апреля. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
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