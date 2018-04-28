Уставший «Ливерпуль» сыграл по нулям со «Сток Сити»

В субботу стартовал 36-й тур чемпионата Англии по футболу. Первый матч прошёл в Ливерпуле, куда прибыл «Сток Сити».

Протокол игры

Ливерпуль

Сток Сити

28 апреля. Стадион «Энфилд».

Сегодняшние соперники располагаются на разных полюсах турнирной таблицы. «Ливерпуль» ведёт борьбу за тройку сильнейших, а «Сток Сити» пытается не оказаться в тройке худших. Зацепиться за серебро «скаузерам» будет очень сложно, отставание от "Манчестер Юнайтед" три очка, к тому же у игроков Моуринью есть матч в запасе. Да и не нужно это особо, на носу ответный полуфинал Лиги чемпионов. Счёт первого матча 5:2 настраивает на оптимистичный лад, но расслабляться не стоит. Собственно, из-за сосредоточенности на главном клубном турнире «Ливерпуль» сыграл вничью последние два матча из трёх.

"Сток Сити" всеми силами пытается не вылететь из АПЛ, и пока это у него получается не очень. Последняя победа была в середине января, затем серия из шести ничьих и пяти поражений. Отсюда и предпоследнее место в турнирной таблице, с отставанием от спасительного 17-го в 4 очка. Тяжело придётся «гончарам», и матч против «Ливерпуля» исключением не стал. Только прозвучал стартовый свисток, как Мохамед Салах должен был записывать очередной гол на свой лицевой счёт. Джордан Хендерсон одной передачей вывел египтянина на рандеву с голкипером, тот как в матче с «Ромой» перебрасывал голкипера, но чуть-чуть не попал в створ.

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"Сток Сити" ответил в середине тайма, когда «второй этаж» выиграл Диуф. Маме Бирам пробил впритирку со штангой, но точности не хватило. В ответной атаке «Ливерпуль» должен был открывать-таки счёт, однако Трент Алексндер-Арнольд решил зайти с мячом в ворота, забыв ударить после передачи Мохамеда Салаха. Батленд вратарь сборной Англии — остановил проход наглого защитника. До перерыва взятие ворот всё-таки случилось, вот только радости не принесло. Данни Ингз с острейшего угла пробил в «девятку», чуть ранее забежав в офсайд, что и зафиксировал боковой арбитр.

Спокойнее команды провели вторые 45 минут. «Ливерпуль» успокоился, вспомнив о предстоящем полуфинале Лиги чемпионов, а «Сток Сити» расстроился травме Бруно Мартинса Инди. Интересно, что голландского защитника заменил египетский атакующий игрок Рамадан Собхи. Клопп ответил заменами Ингза и Трента на Милнера и Клайна, однако атакующий потенциал «Ливерпуля» не возрос. Время беспощадно шло, команды даже не могли соорудить опасный подход. Альберто Морено однажды совершил героический забег по флангу, выдав прострел в центр. На линии вратарской боролись Салах и Зума, никто не смог проткнуть мяч в сторону ворот.

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