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С такой игрой в РФПЛ делать нечего: «Енисей» сенсационно уступил «Химкам»
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С такой игрой в РФПЛ делать нечего: «Енисей» сенсационно уступил «Химкам» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
В матче 35-го тура первенства ФНЛ «Химки» принимали на своём поле «Енисей» — одного из фаворитов в борьбе за выход в элитный дивизион страны. В преддверии выезда в Подмосковье у подопечных Тихонова могли закрадываться тёмные мыслишки: в последних семи выездных матчах красноярцы проиграли четырежды.
Протокол игры
ФК Химки
Енисей
(1:0) Талалай Денис 26'
(2:0) Кичин Валерий 34'
66' Обрадович Марко (2:1)
Исупов ВячеславДанилкин Егор • Шумских Алексей • Лисинков АйдарЗаика КириллЯковлев Максим 83' (Кокоев Батрадз (83') • Талалай Денис • Батов МаксимПоярков ДенисМашуков Ислам 55' (Радченко Александр (55') • Петрусёв Михаил 78' (Алибеков Муталип (78')
Запасные: Лапин Никита • Книга Денис • Пичугин МаксимКараев ДавидЯковлев АндрейМостовой АндрейЗорников Дмитрий • Алиев Камран
Филиппов Михаил АлександровичЖиров Александр 42' (Саркисов Артур (42') • Гасанов ШамильЧичерин Никита • Кичин Валерий • Комков МихаилФатуллаев Азим 86' (Васильев Максим Владимирович (86') • Стеклов Вадим 46' (Рожков Павел (46') • Иванов Егор Олегович • Обрадович Марко • Кутьин Александр 67' (Гарбуз Константин (67')
Запасные: Малоян АртурХаритонов АлександрКамеш ВладимирНовиков АлександрНестеренко ЮрийЛомакин АлександрМильдзихов Давид
28 апреля.
Химчане, вопреки всем предматчевым прогнозам, активно шли вперёд с первых минут игры, оказывая постоянное давление на ворота Михаила Филиппова. Однако первый опасный момент в матче произошёл лишь ближе к середине первого тайма: Денис Талалай мощно пробил с дальней дистанции, голкипер «Енисея» перевёл мяч на угловой, вытащив игровой снаряд из дальнего нижнего угла.
Пройдя экватор первой сорокапятиминутки, хозяева активизировались ещё больше, раз за разом создавая опасные эпизоды у владений красноярского клуба. Сначала после подачи углового удар Ислама Машукова из пределов штрафной парировал голкипер «Енисея», а затем за фол Никиты Чичерина в своеё штрафной площади на всё том же Машукове был назначен 11-метровый в ворота гостей. К мячу подошёл Денис Талалай и мощным ударом в левый нижний угол вогнал мяч в сетку ворот, забив свой первый гол в этом сезоне.
Даже к концовке тайма «Химки» и не думали сбавлять обороты, за что и были вознаграждены вторым голом в ворота «Енисея»: после подачи со стандарта Машуков оказался первым на мяче, и после удара по воротам снаряд попал в голову Валерия Кичина, от которой и залетел в дальний угол ворот — 2:0, назревала сенсация! «Енисей» же полностью провалил первую половину встречи, не создав у ворот хозяев ничего. На перерыв команды ушли при уверенном лидерстве «Химок» — 2:0.
Вторая половина встречи оказалась зеркальной: «Химки» слишком рано «сели» и прижались к своим воротам, а красноярцы, заглянув в очередной раз в таблицу ФНЛ, побежали отыгрываться. Уже в дебюте тайма форвард «Енисея» Марко Обрадович имел реальный шанс отквитать один гол: серб пробил в дальний нижний угол из пределов штрафной, однако голкипер «красно-чёрных» Вячеслав Исупов отразил угрозу, переведя снаряд на угловой.
До середины второго тайма игроки «Енисея» никак не могли взломать оборону хозяев, в связи с чем лупили раз за разом с дальней дистанции, либо же сваливались в навесы. Однако один из таких навесов всё-таки достиг цели: после подачи Михаила Комкова с углового на ближнюю штангу Валерий Кичин скинул мяч в центр штрафной на Марко Обрадовича. Сербскому нападающему красноярского клуба не оставалось ничего другого, кроме как вколотить сферу в сетку ворот химчан — 2:1.
Однако этот гол оказался максимумом, чего смогли добиться футболисты «Енисея». Несмотря на солидное количество ударов по воротам подмосковной команды во втором тайме, коих набралось N, опасными можно назвать лишь пару из них.
Благодаря этой минимальной победе «Химки» практически гарантировали себе место в ФНЛ на следующий сезон: отрыв от 16-го места составляет семь очков за три тура до конца. «Енисей» же вряд ли хочет сохранить место в Футбольной Национальной Лиге на следующий сезон, однако в случае победы «Крыльев» над «Факелом» красноярцы откатятся на третью строчку первенства, которая даёт лишь право на участие в переходных матчах с 14-й командой РФПЛ. На счету «Енисея» теперь 4 поражения в 7 последних встречах. Ну и ну, с такой игрой в Премьер-лиге делать нечего.
Максим ФРИДМАН
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