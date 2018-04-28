В Энергетическом проезде прошло торжественное собрание, посвященное Дню космонавтики

В большом зале Дома культуры МЭИ 26 апреля состоялось торжественное собрание, посвященное Дню космонавтики. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— С приветственным словом к участникам собрания обратился ректор НИУ «МЭИ» доктор технических наук, профессор Николай Рогалев. По завершении выступления космонавт, президент Федерации космонавтики России Владимир Ковалёнок вручил грамоту коллективу МЭИ за активную поддержку деятельности Федерации космонавтики по пропаганде истории и достижений отечественной космонавтики, — отметили в пресс-службе.