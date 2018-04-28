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В Энергетическом проезде прошло торжественное собрание, посвященное Дню космонавтики
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В Энергетическом проезде прошло торжественное собрание, посвященное Дню космонавтики 

Управа района Лефортово 35 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
В большом зале Дома культуры МЭИ 26 апреля состоялось торжественное собрание, посвященное Дню космонавтики. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— С приветственным словом к участникам собрания обратился ректор НИУ «МЭИ» доктор технических наук, профессор Николай Рогалев. По завершении выступления космонавт, президент Федерации космонавтики России Владимир Ковалёнок вручил грамоту коллективу МЭИ за активную поддержку деятельности Федерации космонавтики по пропаганде истории и достижений отечественной космонавтики, — отметили в пресс-службе.
По завершении викторины и награждений прошла демонстрация документального фильма «Вспоминая Гагарина…» известного режиссёра и сценариста Юрия Сальникова, награжденного в этот торжественный вечер медалью Ю. А. Гагарина. Награду вручал В. В. Ковалёнок. По завершении торжественной части собрания на сцене прошла праздничная концертная программа. (ео)
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