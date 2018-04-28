Рынок цифрового видео прогнозирует рост доходов

Вопреки данным отчетов, что цифровое видео останется позади традиционного вещания на ТВ, eMarketer считает, что выигрыш все-таки будет за ним.

Компания прогнозирует, что рост расходов на цифровую видеорекламу — за телесезон (с сентября по август) — в сезоне 2018-2019 годов увеличится на 25,4%, или $3,64 млрд

По прогнозам, в следующем году доходы от рекламы в цифровом видео будут продолжать расти, добавив еще 21%, до $4,39 млрд

Традиционные ТВ расходы — на эфирное и кабельное вещание — по прогнозам вырастут в будущем сезоне на 3% и составят $20,33 млрд Некоторые руководители традиционных ТВ сетей и аналитики также прогнозируют рост объемов.

Тем не менее, eMarketer предполагает сокращение совокупных расходов на ТВ рекламу на 0,5%, до уровня $69,87 млрд в 2018 году, и еще на 1% — в 2019.

В 2018 году совокупная аудитория американских телезрителей — и платного и эфирного ТВ — также незначительно сократится, на 0,2%, и составит 297,6 млн человек.

Кроме того, в этом году будет на 2,1% меньше взрослых зрителей платного ТВ, чем в 2017 году — 192 млн Эта оценка числа взрослой аудитории не включает в себя пользователей Hulu, Netflix и YouTube.

Это значит, что число корд-каттеров вырастет на 22% в этом году, по данным eMarketer. Число пользователей, смотрящих цифровое видео в США, составит 228,8 млн человек, на 2,7% больше, чем в прошлом году.

ИСОЧНИК: MediaPost