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«Роскреатив» выпустил новый ролик с блэкджеком и прочими
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«Роскреатив» выпустил новый ролик с блэкджеком и прочими 

Sostav.ru 50 минут назад
Фото: Sostav.ru
Обещанный агентством «Роскреатив» ролик для Сколково увидел свет аккурат перед майскими праздниками. Это и хорошо — после просмотра может действительно потребоваться отдых.
В Сколково уверены, развивать свой стартап можно где угодно: в лаборатории, на заводе, на пляже, в бассейне и в машине. Главное — правильный выбор инвестора. Именно на этом и сделан акцент в новом рекламном ролике, анонсирующем проект Startup Village Сколково. Видео придумано и снято агентством «Роскреатив».
Инсайт прост: выбор инвестора — вопрос интимный, требующий особого внимания и тщательности.
Некоторые стартаперы разборчивы в выборе партнёров… особенно в первый раз. Кто-то любит БОЛЬШИЕ венчурные фонды, другие в восторге от бизнес-ангелов — креативная команда проекта уверяет, на Startup Village каждый найдёт своего идеального инвестора. Чтобы показать всевозможные варианты для предпринимателей, «Роскреатив» решил действовать весьма провокационно: московский стриптиз-клуб, «хозяйка заведения», юный клиент, который «в первый раз», и инвесторы — и помоложе, и поопытнее.
Героями ролика стали реальные инвесторы, среди, которых, в частности, «финский конь» Пекка Вильякайнен — советник президента фонда Сколково.
Видео за считанные дни набрало сотни тысяч просмотров в социальных сетях.
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