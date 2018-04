Акинфенва доволен попаданием в команду сезона

Один из самых тяжелых в мире футболистов Адебайо Акинфенва , выступающий за «Уикомб», остался доволен попаданием в сборную лучших игроков сезона в низших дивизионах Англии. 35-летний англичанин получил TOTS-карточку с общим рейтингом 79 OVR.

"Это официально, я попал в команду сезона EFL. Мне нравится обновленная карточка", — написал Акинфенва в Инстаграме.

Message Alert 🚨 it’s official, made it into the @EASportsFifa FUT @EFL team of the season 💪🏿💪🏿💪🏿 I’m liking the #BeastMode upgraded card. Card available in packs from 6pm #TOTS #BMO #Humbled #BeastMode #Fifa18 #FUT #LoveMyTeammates

Публикация от Adebayo Akinfenwa (@realakinfenwa) 27 Апр 2018 в 9:54 PDT