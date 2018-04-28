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Окружные соревнования пройдут в Рязановском
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Окружные соревнования пройдут в Рязановском 

Префектура ТиНАО города Москвы 42 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Окружные соревнования пройдут 29 апреля на базе Спортивного комплекса «Пересвет» поселения Рязановское.
— Участие примут команды Троицкого и Новомосковского административных округов. Состязания пройдут в рамках межокружной московской спартакиады пенсионеров. Для участия от каждого поселения будем ждать двух мужчин и женщин старше 55 и 60 лет, — рассказала директор Спортивного клуба «Десна» Наталья Сибирякина.
Она отметила, что организуют три площадки. Первая — спортивный игровой зал на третьем этаже СК «Пересвет», где участники продемонстрируют свои навыки в настольном теннисе. На второй площадке пройдут соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. Потом на стадионе школы №2083 микрорайона Родники проведут состязания по легкой атлетике.
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