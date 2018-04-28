Выездной владимирский матч «чертановцев» завершился их уверенной победой

Матч «Чертаново» — «Торпедо» завершился счетом 4:1 в пользу сине-белых. 21-й тур Первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад» прошел во Владимире в пятницу, 27 апреля.

Напомним, что история весенних встреч команды «Чертаново» весьма неоднозначная: были и ничьи, и победы, но сине-белым удается сохранять лидерскую позицию в турнире.

Последний матч, прошедший во Владимире против команды «Торпедо», был активным с самого начала. Чуть ли не на первой минуте Антон Зиньковский мог реализовать гол, но вратарь противника Филипп Харин успешно остановил мяч. Еще одна попытка последовала от Влада Сарвели, но ему не удалось нанести удар с штрафной. Однако уже на 13-й минуте гол все-таки был забит Сарвели с подачи Влада Паршикова.

По истечении получаса у Сарвели почти получилось оформить дубль, но мяч попал в сетку с внешней стороны. Попытку сравнять счет предприняли и хозяева поля, но вратарь Игорь Ломаев не дал шанса переиграть себя.

Второй гол «чертановцев» исполнил Дмитрий Цыпченко с подачи Влада Сарвели. После еще одной неудавшейся попытки игрока сине-белых Даниила Пруцева, владимирец Алексей Баев смог обыграть Ивана Ломаева и забил первый мяч в ворота «чертановцев».

Но сине-белые не оставили это без внимания. И в последние 10 минут игры Антону Зиньковскому удалось исполнить два гола. Игра завершилась счетом 4:1 в пользу команды «Чертаново».

Отметим, что матч «Чертаново» — «Торпедо» прошел на натуральном газоне. Следующий тур состоится на домашней арене сине-белых 4 мая.

Источник: ФК «ЧЕРТАНОВО»