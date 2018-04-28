Ещё
Выездной владимирский матч «чертановцев» завершился их уверенной победой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выездной владимирский матч «чертановцев» завершился их уверенной победой 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Матч «Чертаново» — «Торпедо» завершился счетом 4:1 в пользу сине-белых. 21-й тур Первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад» прошел во Владимире в пятницу, 27 апреля.
Напомним, что история весенних встреч команды «Чертаново» весьма неоднозначная: были и ничьи, и победы, но сине-белым удается сохранять лидерскую позицию в турнире.
Последний матч, прошедший во Владимире против команды «Торпедо», был активным с самого начала. Чуть ли не на первой минуте Антон Зиньковский мог реализовать гол, но вратарь противника Филипп Харин успешно остановил мяч. Еще одна попытка последовала от Влада Сарвели, но ему не удалось нанести удар с штрафной. Однако уже на 13-й минуте гол все-таки был забит Сарвели с подачи Влада Паршикова.
По истечении получаса у Сарвели почти получилось оформить дубль, но мяч попал в сетку с внешней стороны. Попытку сравнять счет предприняли и хозяева поля, но вратарь Игорь Ломаев не дал шанса переиграть себя.
Второй гол «чертановцев» исполнил Дмитрий Цыпченко с подачи Влада Сарвели. После еще одной неудавшейся попытки игрока сине-белых Даниила Пруцева, владимирец Алексей Баев смог обыграть Ивана Ломаева и забил первый мяч в ворота «чертановцев».
Но сине-белые не оставили это без внимания. И в последние 10 минут игры Антону Зиньковскому удалось исполнить два гола. Игра завершилась счетом 4:1 в пользу команды «Чертаново».
Отметим, что матч «Чертаново» — «Торпедо» прошел на натуральном газоне. Следующий тур состоится на домашней арене сине-белых 4 мая.
Источник: ФК «ЧЕРТАНОВО»
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
В 21-м туре Первенства в зоне «Запад» встретятся «Чертаново» и «Торпедо» В «Галерее Чертаново» прошел конкурс рефератов на английском языке Матч «Чертаново» - «Луки-Энергия» завершился счетом 0:0
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-8025
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
ФБР допросило Емельяненко1
Шведы разгромили россиян10
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную26
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение