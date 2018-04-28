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Семейное дело 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Lenta.ru
Во время второго матча финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА в рамках традиции «Бесценная Лига» MasterCard и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) провели очередную выездную сессию медиаклуба. «Лента.ру» о том, чем запомнилась новая встреча.
Кажется, вся Казань влюблена в хоккей. Местный «Ак Барс» регулярно входит в числе фаворитов Континентальной хоккейной лиги, а в этом сезоне игра по-настоящему ответила клубу и городу взаимностью: «барсы» вышли в финал Кубка Гагарина, где им противостоял московский ЦСКА.
Армейцы — завсегдатаи решающей серии. В прошлом году москвичам не оставил шансов СКА, в этом розыгрыше для них все также началось не слишком удачно: «Ак Барс» первую встречу в Казани выиграл. При этом ЦСКА даже после поражения оставался фаворитом.
И первая, и вторая игра прошла на «Татнефть-Арене» при аншлаге. Девять тысяч болельщиков гнали свою команду вперед, к победе, и окрыленные их поддержкой игроки «Ак Барса» делали все, чтобы сломить сопротивление соперника.
В ложе для гостей болели особенно громко, ведь апрельская встреча медиаклуба «Бесценной Лиги» стала тематической и была посвящена самым близким и любимым болельщицам хоккеистов — женам и подругам. Во время второго перерыва с журналистами пообщались Софья Маркова, Елизавета Лямкина и Елизавета Свитова, дочь капитана «Ак Барса» Александра Свитова. Девушки сошлись во мнении, что поддержка родных и близких значит для спортсменов очень много.
«Здесь есть и элемент рыцарства, каждая победа в матче — это и подвиг в том числе! А кто, как не мы, может разделить победу так полно, кричать слова поддержки до хрипоты во время игры? Всегда отмечаем шумно все победы, всегда накрываю стол и зову самых близких друзей и родных», — призналась Софья Маркова.
Елизавета Лямкина согласилась с Софьей и отметила, что всегда рада разделить любовь к игре с окружающими. «Я полностью поддерживаю традицию „Бесценная Лига“, и мне приятно быть сегодня здесь и поделиться своей любовью к хоккею со всеми вами», — сказала она.
«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная MasterCard и КХЛ в 2015 году. На протяжении всего сезона участники традиции «Бесценная Лига» выбирают лучшего хоккеиста матча, того, чья игра принесла им максимальное количество эмоций и впечатлений. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда вписывают свои имена в историю «Бесценной Лиги».
Фанаты борются за специальную награду — «Бесценный Трофей». Сразу после финальной сирены на льду болельщик и хоккеист получают трофей, представляющий собой две половины, разделяющиеся в момент вручения. Таким образом, оба победителя навсегда оставляют себе награду и память о бесценных моментах получения приза.
Нынешняя встреча медиаклуба стала уже шестой по счету. Предыдущая состоялась в ноябре 2017 года. Продолжая традицию, к участникам медиаклуба присоединился игрок «Ак Барса» Роман Абросимов.
«Мне очень приятно, что, в том числе и благодаря «Бесценной Лиге», хоккей становится все более семейным видом спорта. Это здорово, что организаторы медиаклуба — MasterCard и КХЛ — решили посвятить встречу именно той поддержке, которую семьи могут оказать хоккеистам в такой значимый для них период времени. В нашей семье всегда смотрели матчи все вместе, можно сказать, что это было традицией. И я просто не мог не стать частью этого вида спорта. С детства точно знал, что хочу связать свою жизнь и карьеру с хоккеем. Все так и получилось», — сказал Абросимов.
Спортсмен отметил, что, где бы ни выходил на лед, всегда обращает внимание на болельщиков и болельщиц на трибунах. «Хоккей без женской аудитории не так красив. Поэтому я с радостью отмечаю, что интерес к игре становится все более широким! Мне приятно видеть, что на матчи приходят все больше девушек, пар, семей с детьми, которые любят хоккей, как и мы. Здорово, что традиция MasterCard „Бесценная Лига“ объединяет всех, кто знает толк в ледовых баталиях!» — признался он.
На встрече в качестве специального гостя присутствовал «Бесценный Болельщик» «Ак Барса» прошлого сезона Руслан Мингалеев, который пришел на матч с женой и двумя детьми. Для Руслана встреча с еще одним игроком любимого клуба (в прошлом сезоне он разделил Трофей традиции «Бесценная Лига» с Джастином Азеведо, нападающим «Ак Барса») стала незабываемым моментом вечера: «Я мечтал, что смогу посмотреть на игру любимого клуба в финале Кубка Гагарина вместе со своей семьей и счастлив, что именно так все сложилось! Посмотреть такой матч вживую — большая удача. Благодаря „Бесценной Лиге“ я познакомился с еще одним игроком „Ак Барса“ — Романом Абросимовым. Спасибо MasterCard и традиции „Бесценная Лига“ за такую возможность!» — отметил Мингалеев.
Ближайшая встреча медиаклуба традиции «Бесценная Лига» пройдет во время церемонии закрытия сезона КХЛ в мае. В рамках события состоится награждение «Бесценного Болельщика» сезона-2017/18. Им станет болельщик «Бесценной Лиги», набравший наибольшее количество очков в рейтинге на сайте mastercard.khl.ru. Напомним, что сегодня «Бесценная Лига» объединяет более 300 тысяч поклонников хоккея, которые постоянно поддерживают игроков любимых клубов на сайте традиции.
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