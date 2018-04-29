Евгений Калешин: На таком газоне сложно показывать футбол, который радует глаз болельщика

— Счет по игре. Думаю, ни одна из команд сегодня не переиграла оппонента, — приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани». — Наверное, нужно честно признаться, что на таком газоне сложно показывать комбинационный футбол, который радует глаз болельщика.

Да, сегодня была искренняя борьба, обилие единоборств, это тоже неотъемлемая часть игры, но думаю все же, зрители заслуживают большего. Я видел выездные матчи «Луча-Энергии» — на тех стадионах, где есть качественный газон, — в частности, на «Петровском», и это позволяет предполагать, что качество футбола сегодня могло быть совсем другим.

Но есть то, что есть. Закономерная боевая ничья, матч, в котором оба соперника выложились полностью.