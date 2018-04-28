В матче 35-го тура чемпионата Италии «Рома» принимает «Кьево».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Кьево
Алисон Бекер • Перес Бруно • Манолас Костас • Фасио Федерико • Сильва Хонатан • Пеллегрини Лоренцо • Гоналон Максим • Стротман Кевин • Наингголан Раджа • Эль-Шаарави Стефан • Шик Патрик
Соррентино Стефано • Каччаторе Фабрицио • Бани Маттиа • Томович Ненад • Ярошински Павел • Хетемай Перпарим • Радованович Иван • Ригони Никола • Джаккерини Эммануэле • Инглесе Роберто • Пуччарелли Мануэль
28 апреля. Стадион «Олимпийский (Рим)» (Рим).
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