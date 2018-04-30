Ал. Миранчук: «Краснодар» даёт играть на контратаках, «Локомотиву» надо забивать

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук во время перерыва в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» поделился мнением о ходе встречи. После первого тайма счёт в игре по-прежнему не открыт.

«Мы создавали некоторые моменты, были подходы. Игра идёт на контратаках, с моментами. Надо их реализовывать. Кто реализует моменты, тот и выиграет. «Краснодар» даёт играть на контратаках, и для нас главное — поймать их и забить», — сказал Миранчук в эфире телеканала «Наш футбол».