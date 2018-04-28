Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити: горожане не остановятся

В одном из воскресных матчей тридцать шестого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» примет «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы уже обеспечила себе титул и не решает никаких турнирных задач. Коллектив Славена Билича , в свою очередь, ещё не гарантировал себе места в элите английского футбола на следующий сезон, хотя и имеет приличный запас. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущее противостояние на «Лондон Стэдиум».

Вест Хэм Едва ли «Вест Хэм» будет бороться за выживание, ведь отрыв команды Славена Билича от зоны вылета измеряется шестью очками. Тем не менее, для своего успокоения «молотобойцам» не мешало бы набрать ещё несколько зачётных баллов. В воскресенье «Вест Хэм» постарается дать бой новоиспечённому чемпиону Англии. Подопечные Славена Билича находятся не в лучшей форме, выиграв один матч Премьер-лиги из семи последних. Тем не менее, встреча с «Манчестер Сити» может стать для лондонцев хорошим раздражителем.

Манчестер Сити

"Манчестер Сити" обеспечил себе титул чемпиона Англии, поэтому турнирных задач на финише сезона команда Хосепа Гвардиолы не имеет. Как сказал сам испанский специалист, мотивировать подопечных ему помогают рекорды. «Горожане» могут побить два рекорда «Челси» — по количеству набранных очков (95 в сезоне 2004/05) и количеству забитых голов (103 в сезоне 2009/10). На текущий момент в активе у манкунианцев 90 зачётных баллов и 98 забитых мячей. Есть к чему стремиться.

Фернандиньо отбыл дисквалификацию и готов помочь «Манчестер Сити» в воскресенье. Не появятся на поле травмированные Серхио Агуэро и Джон Стоунс . Последний может быть доступен уже через неделю.

Где смотреть матч

Игру на «Лондон Стэдиум», которая стартует в 16:15 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Вест Хэм" — «Манчестер Сити»: +9=6-18. Разница мячей: 34-52.

Первый круг: 1:2.

"Манчестер Сити" обыгрывал «Вест Хэм» в трёх последних очных матчах в рамках английской Премьер-лиги.

Интересные факты

— «Вест Хэм» проиграл только один из 7 последних домашних матчей в Премьер-лиге (3 победы, 3 ничьи).

— «Манчестер Сити» выиграл 2 последних матча в Лондоне, обыграв «Арсенал» и «Тоттенхэм». 3 подряд побед в столице «горожане» не добивались в 1995 года.

— «Манчестер Сити» может повторить рекорд «Челси», добившись 30 побед в одном розыгрыше Премьер-лиги.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

В последнее время «Вест Хэм» редко проигрывает дома, но этот факт вряд ли будет иметь существенное значение, когда в Лондон пожалует «Манчестер Сити». Неделю назад мы убедились в том, что отсутствие мотивации не мешает команда Хосепа Гвардиолы. В воскресенье мы ждём очередной уверенной победы в исполнении «горожан». Наша ставка: «Манчестер Сити» с форой (-1,5)" с коэффициентом 1.87.