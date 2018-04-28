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Клопп — о ничьей со «Сток Сити»: «Это положительный результат»
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Клопп — о ничьей со «Сток Сити»: «Это положительный результат» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 36-го тура АПЛ против «Сток Сити» (0:0).
"Прежде всего скажу, что я принимаю это очко. Это положительный результат, несмотря на наше доминирование на поле, владение и всё такое, но сегодня было очень сложно, нам не хватало интенсивности. Я увидел все, что хотел, кроме легкости и удовольствия от игры.
"Сток" был удачлив во многих эпизодах. Лучший тренер, который у меня был, всегда говорил, что это одно очко будет очень важным в конце сезона. Я рад, как ребята восприняли эту игру.
Для меня это был очевидный пенальти (попадание в руку Эрика Питерса после прострела Джорджиньо Вейналдума — ЕФ). Я говорил об этом во время матча. Возможно, в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити» в таких эпизодах везло нашей команде, но в Премьер-лиге — ни разу. Мы должны были пробить очень много пенальти, но мы их не получали", — цитирует Клоппа ВВС.
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